Il peso ha ottenuto la migliore chiusura rispetto al dollaro degli ultimi 8 anni

La parità del peso è stata storicamente legata al dollaro. (Reuters/Yuriko Nakao/Archivio)

Lui dollaro Americano Negoziato in chiusura 16,56 pesosCiò ha rappresentato una variazione dello 0,56% rispetto al valore della sessione precedente quando aveva chiuso a 16,65 pesos.

Per quanto riguarda la redditività della scorsa settimana,… dollaro Americano Registra una diminuzione 0,75%per cui si registra ancora un calo rispetto all'anno fa 8,09%..

Confrontando questi dati con quelli dei giorni precedenti, collegò tre date consecutive di numeri negativi. È chiaro che il valore della volatilità è inferiore a quello raggiunto l'anno scorso (10,59%) e quindi il suo prezzo ha mostrato meno variazioni del solito negli ultimi tempi.

L’economia messicana soffre di una serie di contraddizioni che, secondo le previsioni della Banca del Messico (Banxico) per il 2024, continueranno.

Per quanto riguarda il tasso di cambio, la banca centrale prevede che il dollaro verrà scambiato durante tutto l'anno tra 17,68 pesos e 18,67 pesos per unità. Una previsione prudente considerando che la valuta nazionale ha distrutto le sue prospettive per il 2023, rompendo la soglia dei 17 pesos per unità, che non si vedeva da otto anni.

Da parte sua, si prevede che l'inflazione continui la sua tendenza al ribasso, avendo raggiunto il massimo storico dell'8,7% alla fine del 2022. Banxico prevede che l'inflazione raggiunga il 4,02% nel 2024, ma non si prevede che venga raggiunta presto. Un ideale di tre punti percentuali.

Tuttavia, quanto sopra contraddice le previsioni di crescita del PIL, poiché Banxico prevede che raggiungerà il 2,29% nel 2024.

Il peso messicano è la quindicesima valuta più scambiata al mondo. (Panxico)

Il peso messicano è la moneta a corso legale del Messico ed è la prima valuta al mondo ad utilizzare il simbolo $, che gli Stati Uniti hanno successivamente adottato per il dollaro.

Questa valuta è la quindicesima valuta più scambiata al mondo, nonché la più scambiata in America Latina e la terza più scambiata nel continente solo dopo il dollaro statunitense e canadese.

Attualmente per indicare il peso messicano viene utilizzata l'abbreviazione MXN, ma prima del 1993 veniva utilizzata l'abbreviazione MXP.

Le monete comunemente usate in Messico sono di forma semicircolare e hanno lo stemma nazionale sul retro. Un peso messicano equivale a 100 centesimi. Esistono monete da 1, 5, 10 e 20 pesos; Mentre le banconote contengono 20, 50, 100, 200, 500 e 1000 pesos.