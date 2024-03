Questi sono i numeri vincenti del jackpot da 1,13 miliardi di dollari

(CNN) — Un biglietto venduto martedì nel New Jersey ha vinto il jackpot di 1,13 miliardi di dollari, che dovrebbe essere la sorpresa più grande. Quinto premio più importante Nella storia del gioco, Lui dice la lotteria.

I numeri vincenti di martedì sono: 7, 11, 22, 29, 38 e Mega Ball 4.

I dettagli non erano immediatamente disponibili sul luogo esatto nel New Jersey in cui è stato venduto il biglietto vincente. La lotteria ha affermato che il detentore del premio può scegliere di vincere l'intero jackpot in pagamenti annuali o ricevere un importo totale stimato in 537,5 milioni di dollari.

Altri 13 biglietti hanno vinto almeno 1 milione di dollari indovinando le prime cinque palline dell'estrazione di martedì. Egli ha detto lotterie, di cui tre vendute a New York, due in Georgia, due in Florida e una ciascuna in California, Colorado, Illinois, Indiana e Michigan. E l'Ohio.

Il jackpot di martedì arriva sette mesi dopo che il jackpot del Mega Millions (1,602 milioni di dollari) è stato vinto con un biglietto acquistato a Neptune Beach, in Florida. Secondo Mega Millions.

Questo è il primo jackpot Mega Millions dall'8 dicembre, quando due giocatori in California hanno vinto un premio di 394 milioni di dollari.

I giocatori della lotteria avranno un'altra possibilità questa settimana di vincere enormi premi, dato che l'estrazione Powerball di questo mercoledì offre un jackpot stimato di 865 milioni di dollari, che sarà il jackpot. Il quinto più grande della storia Da quel gioco. Il vincitore dell'estrazione di mercoledì può scegliere il jackpot in pagamenti annuali o il pagamento di una somma forfettaria di 416,1 milioni di dollari, entrambi al lordo delle tasse, secondo Powerball.

Il jackpot del Powerball è stato vinto l'ultima volta il 1 gennaio con un biglietto nel Michigan del valore stimato di 842,4 milioni di dollari.

Ci sono state 36 estrazioni Powerball consecutive senza un vincitore del jackpot. Secondo la lotteria, le probabilità di vincere qualsiasi premio nell'estrazione Powerball sono 1 su 24,9 e le probabilità di vincere il jackpot sono 1 su 292,2 milioni.

Elizabeth Wolf della CNN ha contribuito a questo rapporto.