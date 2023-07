È arrivato un altro pareggio con l’Arsenal.

Dopo non aver vinto il jackpot dallo scorso 24 aprileIl jackpot si sta accumulando per raccogliere più di mezzo miliardo di dollari per l’estrazione di lunedì 10 luglio.

Secondo la lotteria degli Stati Uniti, Oggi il jackpot è valutato a 675 milioni di dollari, con un potenziale di vincita di 340,9 milioni di dollari. Per vincere il jackpot, devi Moltiplica cinque numeri più Arsenale. I cinque numeri corrispondono a Le palline bianche vanno da 1 a 69. Mentre l’Arsenal lo è La pallina rossa va da 1 a 26.

Risultati Arsenal oggi 10 luglio | Numeri vincenti e premi della lotteria

Costo biglietto Arsenal Due dollari Si svolgono i sorteggi Tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e sabato, alle 22:59 ET / 21:59 ET / 19:59 PT, Da Florida Lottery Studios a Tallahassee.

Tenendo presente che ogni lunedì si svolge un’ulteriore estrazione, quindi Condividiamo i risultati con i numeri vincenti la notte del 10 luglio:

Informazioni in fase di sviluppo *

sorteggio in arrivo

Nel caso in cui oggi non vi sia alcun vincitore, Il jackpot arriverà, aggiungendo fino a $ 700 milioni al jackpot per la prossima estrazione. Dopodiché, condividiamo Tutte le date dell’estrazione per il resto di luglio.

Mercoledì 12 luglio

12 luglio Sabato 15 luglio

15 luglio Lunedi 17 luglio

17 luglio Mercoledì 19 luglio

19 luglio Sabato 21 luglio

21 luglio Lunedi 24 luglio

24 luglio Mercoledì 26 luglio

26 luglio Sabato 29 luglio

29 luglio Lunedi31 luglio

Altri modi per guadagnare

Anche se tutti non vedono l’ora di vincere il jackpot, La verità è che la probabilità che ciò accada è 1 su 292.201.338; Tuttavia, Ci sono altri gruppi in cui puoi guadagnare soldi extra.

Eccoli Tutti i modi possibili per vincere Arsenale: