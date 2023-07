Movimenti materie prime nel primo semestre…

Bloomberg Linea – I mercati delle materie prime (commodities) hanno avuto un secondo trimestre dell’anno particolarmente vivace dalle condizioni geopolitiche così come dalle decisioni delle maggiori banche centrali del mondoche mantiene una politica restrittiva, mentre l’inflazione sta lentamente diminuendo.

Ad esempio, finora quest’anno il petrolio è sceso per il quarto trimestre consecutivo. Per quanto riguarda le materie prime agricole, i prezzi del grano e del mais sono stati direttamente influenzati dall’invasione russa e dai conflitti interni che hanno scosso il Cremlino.

“Il team delle materie prime di Citi è stato più cauto di molti nel valutare i rischi per i prezzi delle materie prime. Gli aumenti di petrolio e gas di solito ritardano la domanda. La storia mostra che prezzi più alti aumenteranno l’offerta nel tempo, creando un nuovo equilibrio.Citibank Research Group osserva nel suo 2023 Wealth Outlook, Mid-Year Edition.

Bloomberg Línea ha raccolto i prezzi semestrali delle principali materie prime e il loro comportamento. L’oro è l’unico con un grande risultato:

1. Olio

Il petrolio, senza dubbio, è uno dei principali fattori colpiti. Dopo il picco di oltre 100 dollari al barile nel 2022, quando iniziò la guerra russa in Ucraina, Il greggio non si è ripreso ea fine giugno è stato rivisto al ribasso per il quarto mese consecutivo.

“Non prevediamo un ‘nuovo super ciclo’ per l’industria petrolifera, come suggeriscono altre società”, Gli analisti di Citi hanno scritto in un rapporto sulla ricchezza di metà anno.

Alla fine del semestre, il Brent Oil Index ha registrato la serie più lunga di perdite trimestrali nei dati risalenti a più di tre decenni fa, Tra le preoccupazioni per una debole ripresa economica in Cina dopo la revoca delle restrizioni Covid-19 all’inizio dell’anno. Anche il benchmark ha registrato la sua quarta perdita trimestrale consecutiva, mentre il WTI ha registrato il suo primo calo trimestrale consecutivo dal 2019.

Anche il mercato è attentamente monitorato I prolungati tagli applicati dall’Arabia Saudita alla sua produzione giornaliera, Annunciando la sua proroga per un ulteriore mesefino ad agosto, nonché ulteriori restrizioni all’esportazione verso il mercato globale da parte della Russia. Tuttavia, i movimenti della produzione saudita non hanno ancora influito sui prezzi globali.

2. Rame

Sebbene il limite di prezzo a termine di 9.356 dollari per tonnellata sia stato raggiunto alla fine di gennaio, il rame ha subito un adeguamento del prezzo da aprile, ed è addirittura sceso a 7.901 dollari a maggio.chiudendo il periodo a 8.315 dollari la tonnellata, un aumento minimo rispetto agli 8.321 dollari del primo giorno di negoziazione di gennaio.

In America Latina, il Cile, che rappresenta un quarto della fornitura mondiale di metallo, ha registrato un calo della produzione del 14% a maggio, Quarta caduta consecutivaE Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (INE).

Il Cile ha registrato un altro calo mensile della produzione di rame, prolungando una serie di delusioni nell’offerta in un paese che rappresenta un quarto dell’offerta globale.

Fattori che influenzano le materie prime in generale, Consiste in “contratti future su nichel o rame, che sono metalli industriali, che possono essere soggetti a una serie di fattori aggiuntivi che possono causare fluttuazioni di prezzo.. Questi includono cambiamenti nel livello di attività industriale che utilizza minerali industriali (compresa la disponibilità di sostituti sintetici o artificiali); “Interruzioni nella catena di approvvigionamento, dall’estrazione e stoccaggio alla fusione o raffinazione”, hanno affermato gli analisti di Citibank.

Allo stesso modo, nei giorni scorsi, McKinsey & Co ha indicato che in futuro i principali metalli per la transizione energetica mondiale dovranno affrontare carenze, con metalli come rame, litio, cobalto, iridio e stagno elencati.

3. Oro

Tra le materie prime selezionate, l’oro è stato l’unico a guadagnare durante il semestre Il prezzo di un’oncia d’oro sul mercato è aumentato del 4,34%, da $ 1.839,48 del 3 gennaio a $ 1.919,35 del 30 giugno 2023.

Un recente rapporto di Invesco Ltd ha indicato che l’oro è stato favorito anche come copertura contro l’inflazione, poiché un gran numero di investitori sovrani (banche centrali) prevede di acquistare più metallo prezioso “entro i prossimi tre anni”, secondo il rapporto. un report.

Un’ampia percentuale di banchieri centrali è preoccupata per il precedente stabilito dal congelamento delle riserve russe da parte degli Stati Uniti, con una maggioranza (58%) che concorda sul fatto che l’evento abbia reso l’oro più attraente. l’azienda ha aggiunto nel rapporto.

4. Grano

Nonostante il 22 giugno il grano sia salito al nuovo massimo di quattro mesi, quando le milizie del gruppo Wagner hanno deciso di insorgere contro il Cremlino e iniziare ad avanzare su Mosca, che è stata neutralizzata due giorni dopo dall’intervento della Bielorussia. E Il 30 giugno, è tornato a $ 651 per bushel, un prezzo che si era aggirato attorno a questa merce dalla fine di aprile e fino all’inizio dell’anno, quando era di $ 794.

I rapporti del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti hanno stabilito che la Russia sarà la fonte di una spedizione su cinque di grano esportato nella stagione iniziata il 1 luglio, mentre l’Ucraina sta vedendo diminuire la sua quota. La Russia potrebbe inviare importi record al mercato globale per il secondo anno consecutivo, ha affermato bloomberg.

Per gli analisti di Citibank, i contratti future su materie prime agricole, compreso il grano, possono essere soggetti a fattori che causano volatilità dei prezzi, come inondazioni, siccità, Cambiamenti nelle politiche governative o decisioni agricole da parte di agricoltori e uomini d’affari, o cambiamenti nelle loro richieste.

5. Mais

Uno staio di mais è sceso di poco più di $ 200 dal primo giorno di negoziazione di gennaio al 30 giugno, I rapporti lo indicano A breve termine, gli investitori dovrebbero aspettarsi una maggiore volatilità dei loro prezzi.

Un rapporto dell’USDA pubblicato a giugno ha rilevato che per il nuovo raccolto, gli agricoltori hanno piantato meno soia (il minimo dal 2020) e più mais (il massimo dal 2013), sebbene i raccolti rimangano incerti.

Finirà a giugno. I future sul mais con consegna a dicembre sono scesi del 5,9%, la più grande perdita di contratti nella storiaa causa delle previsioni meteorologiche che mostrano maggiori possibilità di pioggia nelle prime settimane di luglio, che potrebbero influenzare lo sviluppo delle colture negli Stati Uniti.

