Le azioni di Peloton salgono del 7% a Wall Street dopo l'annuncio dell'alleanza con TikTok

Questo accordo segna la prima volta che Peloton produce contenuti personalizzati per un partner al di fuori dei canali di proprietà dell'azienda.

Azienda di prodotti e corsi di fitness online Distacco L'interattivo è stato annunciato giovedì Un accordo di partnership “esclusivo” con TikTok Per produrre contenuti per la piattaforma, dopodiché le azioni della multinazionale sono salite di oltre il 7% a Wall Street.

L'accordo, i cui dettagli economici non sono stati resi noti, rappresenta la prima volta che Peloton produrrà Contenuti social personalizzati collaborare al di fuori dei canali di proprietà dell'azienda e creerà un nuovo centro fitness sul social network di proprietà cinese. ByteDance.

Contenuto incluso Seleziona le classi Peloton dal vivo Con e senza l'attrezzatura richiesta, la serie di trainer originali, le partnership in corso con i creatori, i clip delle lezioni di Peloton e le collaborazioni di celebrità, il tutto accessibile tramite l'hashtag #TikTokFitness.

“Il modo in cui le persone interagiscono con il fitness è in costante cambiamento”, ha affermato Ollie Snoddy, vicepresidente del marketing consumer di Peloton. “Sia Peloton che TikTok si stanno muovendo alla velocità della cultura per servire meglio il nostro pubblico”, ha aggiunto.