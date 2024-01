L’economia dell’Eurozona sta intensificando gli avvertimenti di recessione

Gli indicatori dell'industria e dei servizi a dicembre prevedono una nuova contrazione del PIL dell'Unione nel quarto trimestre dopo un calo dello 0,1% nel terzo trimestre, una tendenza da cui la Spagna si sta allontanando.

Indipendentemente dalla sua profondità e durata (gli esperti prevedono un calo relativamente breve), tutto indica che l’Eurozona è già scivolata in una recessione tecnica dopo essersi contratta dello 0,1% nel terzo trimestre del 2023 e aver aggravato la sua recessione.Questa accelerazione nella stanza. Questo è ciò che prevede l'ultimo PMI composito dell'Eurozona, uno dei termometri più affidabili quando si tratta di valutare lo stato dell'attività economica. La sua diagnosi non è del tutto rassicurante, perché questo indicatore “predice la seconda contrazione consecutiva dell'attività totale della regione nel quarto trimestre”, afferma Cyrus de la Rubia, capo economista della Hamburg Commercial Bank, l'ente che promette di collaborare con Standard & Poor's Globale. PMI, che avverte che “sta suonando l’allarme recessione” nel blocco della moneta unica.

Il PMI composito dell’Eurozona (che misura l’attività industriale e dei servizi) ha raggiunto i 47,6 punti a dicembre. Sebbene sia lo stesso livello del mese precedente, è chiaramente al di sotto dei 50 punti che definiscono il confine tra espansione (sopra questo livello) e contrazione (sotto di esso), e continua per sette mesi consecutivi (da giugno) in territorio negativo. Gli indicatori mostrano cioè un continuo deterioramento dell’attività imprenditoriale a causa del calo della domanda di prodotti e servizi nell’area dell’euro, nel contesto di un forte aumento dei costi di finanziamento per combattere l’inflazione, che ha portato a un rallentamento dell’attività e diffondere il contagio all’occupazione, che a dicembre è nuovamente diminuita per la seconda volta in quasi tre anni. Sebbene il freddo sia iniziato nell'industria, il virus recessivo ha finito per vaccinare anche i servizi, il cui PMI ha raggiunto i 48,8 punti a dicembre, un decimo in più rispetto a novembre ma chiaramente in territorio di contrazione.

La debolezza del blocco è un riflesso della forte influenza che affligge le tre maggiori economie, Germania, Francia e Italia, che “sta ostacolando maggiormente l’attività economica nell’eurozona”. In effetti, i primi due prodotti hanno registrato una contrazione dello 0,1% nel terzo trimestre, mentre l'Italia ha registrato una crescita debole, pari allo 0,1%. Al contrario, la Spagna, la quarta economia più grande dell’euro, è emersa dal rallentamento osservato dalle sue controparti a dicembre e ha registrato un aumento della sua attività complessiva, sebbene Standard & Poor’s Global avverta che “l’espansione osservata in Spagna è stata marginale”. Questa ripresa è dovuta principalmente al settore dei servizi, il cui PMI è salito a dicembre, nel pieno della campagna natalizia e dei consumi, a 51,5 punti, mezzo punto in più rispetto a novembre, mantenendosi al di sopra del livello di 50. Il punto che separa crescita e sviluppo. Contrazione. Una buona performance che ha consentito la creazione di posti di lavoro (anche se comincia a rallentare) e ciò si è evidenziato nell’aumento dei nuovi ordini grazie soprattutto alla domanda interna, poiché “i nuovi ordini da parte dei clienti esteri sono diminuiti di nuovo a dicembre e al ritmo più elevato da allora Ottobre 2022.” Naturalmente, le assunzioni aggiuntive di dicembre si sono tradotte in un aumento del costo del lavoro, che le aziende hanno compensato aumentando i prezzi medi, che “sono aumentati al tasso più forte dallo scorso maggio”, il che potrebbe in definitiva alimentare le pressioni inflazionistiche.

La tenuta dei servizi contrasta con l'apparente debolezza dell'industria spagnola, scesa in dicembre a 46,2 punti, proseguendo nove mesi consecutivi di contrazione, con cali sia della produzione che dei nuovi ordini. Tuttavia, in un paese dei servizi come la Spagna, la resistenza del settore potrebbe essere sufficiente a mantenere viva la fiamma della crescita nel quarto trimestre, secondo S&P Global, dopo che nel terzo trimestre era cresciuto dello 0,3%. La domanda ora è quanto tempo potrà evitare gli effetti del rallentamento europeo un’economia come quella spagnola, che concentra il 53% delle sue esportazioni nell’Eurozona e oltre il 60% nell’Unione Europea nel suo complesso.