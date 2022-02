Video virale | Tiktoker mostra come Big Mac è davvero preparato | indicazioni | tik tok | reti sociali | tik tok | Stati Uniti | Stati Uniti | nnda nnrt | Ampiamente

“influente” stato unito scuotere social networks pubblicare un Video virale su TikTok Dove viene visualizzato il processo di posizionamento Big MacUno degli hamburger più famosi al mondo. La clip ha già raccolto quasi 11 milioni di copie.

Le grandi aziende sono interessate alla formula dei “gioielli” più venduti; Come è il caso in Big MacBurger Star è una famosa catena di fast food. Tuttavia, chiamato tiktoker Incorpora il tweet Mostra come viene preparato questo classico.

Tiktoker svela i segreti del Big Mac

Il creatore specifica che tutti i dipendenti di questa azienda Usano un tostapane speciale per riscaldare prima i tre strati di pane, che sono chiamati “tacco” (parte inferiore), “racchetta” (centro) e “corona” (parte superiore).

“Metti i tuoi pezzi nella scatola. La tua corona è in alto, i tuoi talloni sono in basso e la tua mazza è in cima alla tua corona. ” Si riferisce a tiktoker, che afferma di essere un lavoratore dell’azienda. dopo di che, Incorpora il tweet 3 cucchiaini di salsa Big Mac per strato di pane.

Quindi l ‘”influencer” aggiunge una manciata di cipolle essiccate e lattuga alle parti del club e ai talloni. Dopodiché, mette due sottaceti nel cabaret, mentre una fetta di formaggio viene posta sui talloni. Alla fine aggiungi i due hamburger e il gioco è fatto.

in conversazione con interessato al commercioe Incorpora il tweetAmmetti che i nuovi dipendenti “Di solito sbagliano 4-5 panini, quindi una volta che ne fanno 4-5, di solito capiscono come farlo (Big Mac)”.

