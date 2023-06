Educazione finanziaria, chiave per capire il mondo e “Save the Trouble” di EFE

©Reuters. Educazione finanziaria, la chiave per capire il mondo e “risparmiare guai”



Madrid, 3 giugno. Migliorare la capacità dei comuni cittadini di gestire le proprie finanze personali e “problemi di risparmio” causati dall’ignoranza e dalle decisioni sbagliate sono alcuni dei motivi che hanno spinto la giornalista María Vega a scrivere il suo primo libro.

“Se le persone capissero meglio come chiedere un prestito o un mutuo, basterebbe ad evitare alcune crisi come le frodi di emissione e vendita di azioni privilegiate (…) Se avessero più nozioni sul mondo degli investimenti e sui suoi rischi, ci saremmo risparmiati un sacco di guai”, riflette. Giornalista in conversazione con EFE.

Con “tutta l’alfabetizzazione finanziaria che non ti hanno insegnato a scuola” (Deusto), Vega aspira a rompere lo stigma secondo cui l’economia è una materia stressante che “nessuno capisce” e a far capire alla gente che conoscere l’economia “è una migliore comprensione di il mondo in cui viviamo”.

L’opera si propone inoltre, nello spiegare i concetti economici di base, di contribuire alla comprensione delle decisioni prese da chi governa in materia di politica economica.

L’autore, che vede un “significativo deficit di alfabetizzazione finanziaria” in bambini e adulti, sottolinea che i giornalisti professionisti fanno grandi sforzi per spiegare termini economici complessi, ma spesso si concentrano sulle notizie a causa di vincoli di tempo e spazio, “e poco nel dare contesto.”

“Avere un’educazione finanziaria di base ci rende più liberi perché il denaro ci aiuta a controllare il nostro destino”, afferma María Vega, che sottolinea l’importanza di conoscere gli strumenti e i criteri di base per risparmiare, investire, detrarre le tasse e ordinare le finanze personali.

“Non investire mai in qualcosa che non capisci” è uno dei principi che ribadisce nel suo libro, dove sostiene anche che risparmiare denaro senza investirlo può perdere valore e che il risparmio è la chiave per una pensione decente.