Le startup nei settori della salute, dell’istruzione e del software ricevono …

Bloomberg Linea – Le startup brasiliane che operano nei settori della salute, dell’istruzione e del software sono evidenziate tra le aziende che ricevono investimenti questa settimana: Digibee, Sami e Academy Abroad. La società di software Digibee ha raccolto un round di serie B di poco più di $ 60 milioni in un “round rialzista”, ovvero con una valutazione più alta rispetto al precedente, guidato dalla banca statunitense Goldman Sachs (GS).

Sami, una startup di piani sanitari per micro e piccole imprese, ha ricevuto un investimento di 18 milioni di dollari, guidato da Redpoint Events e Mundi Ventures, anch’esso in un round rialzista.

Questo è importante perché, secondo un nuovo studio di McKinsey, lo scorso anno c’è stato un calo del 30% del valore dei portafogli di fondi di capitale di rischio aziendale in America Latina e il 33% delle startup ha sperimentato un “round one” (un round con una valutazione inferiore al precedente).

Secondo i dati di Carta, una piattaforma statunitense di gestione patrimoniale utilizzata da investitori e imprenditori, da aprile al 31 maggio 2023 le valutazioni iniziali delle startup statunitensi sono rimaste stabili (“steady round”). ), con investimenti minori.

Per i turni di serie A, anche le valutazioni erano stabili, con la dimensione dell’anello anch’essa stabile. Tuttavia, per i turni di serie B, valutazioni e controlli sono stati più alti rispetto allo scorso trimestre. D’altra parte, le valutazioni per i turni di serie C hanno continuato a diminuire rispetto ai livelli già bassi del primo trimestre.

Ecco le startup che hanno raccolto fondi questa settimana:

DigiBee

La startup brasiliana Digibee ha annunciato martedì (30) di aver ricevuto un investimento di poco più di $ 60 milioni dalla banca statunitense Goldman Sachs (GS) in un round di serie B. Il round può essere gestito. La maggior parte del denaro è andata nella tesoreria della società in un’offerta iniziale, ma c’era anche liquidità per gli investitori nella fase iniziale in un’offerta secondaria.

L’investimento prevedeva anche la partecipazione di K Fund, gestore europeo che investe per la prima volta in America Latina, Vivo Ventures, divisione investimenti di Vivo, e gestori brasiliani di private equity Kinea (da Itaú) e G2D Investments, che erano già investitori e hanno partecipato a il giro per evitare la diluizione.

Sami

Sami, una sana startup per micro e piccole imprese, ha annunciato giovedì (1) di aver ricevuto un round di investimenti da 18 milioni di dollari, guidato da Redpoint Events e Mundi Ventures.

“Abbiamo finito per raccogliere più capitali di quanto inizialmente previsto”, ha dichiarato il Dr. Vitor Asseituno, co-fondatore della startup, in un’intervista a Bloomberg Línea. Il tour mira a creare le condizioni affinché Sami possa avvicinarsi al pareggio “forse l’anno prossimo”. Redpoint Events ha già partecipato alla fase di investimento iniziale di Sami (Seed), mentre Mundi Ventures è un nuovo investitore per la startup, essendo un fondo spagnolo focalizzato sulle startup nel settore assicurativo. Il round fornirà capitale circolante per supportare la crescita di Sami, nonché investimenti in tecnologia e miglioramento dell’esperienza del cliente.

accademia all’estero

La Brazilian Startup Academy Abroad mira ad aiutare i professionisti a sviluppare la loro carriera e internazionalizzarsi.

La società ha ricevuto un investimento di R $ 400.000 (circa US $ 74.700), che ha aumentato la sua valutazione a R $ 10 milioni (circa US $ 1,87 milioni).

Nel 2021, il suo primo anno di attività, la società ha fatturato R$ 167.000 (circa $ 31.200), aumentando a R$ 358.000 (circa $ 66.900) nel 2022. Per l’anno, la startup stima di generare tra 2 milioni di real brasiliani (circa $ 374.000) e 3 milioni di real brasiliani (circa $ 561.000), con ristrutturazione della piattaforma, sviluppo tecnologico e lancio di nuovi prodotti.

La società possiede anche gli investimenti del medico e CEO Roger Dalios, professore e ricercatore presso l’Università di Harvard, e dell’investitore seriale Ramón Maya, attuale CEO di UAUBox con esperienza come CEO in aziende come C&A, Conexa e Grupo Pão de Açcar.

La piattaforma è stata rilanciata nel maggio 2023 con 45 mentori, inclusi eminenti professori di Harvard, Stanford, Yale e NYU. La startup prevede di raggiungere 150 mentor registrati entro la fine dell’anno e offre almeno 50 corsi su argomenti come carriera, curriculum, scambio, lingue e parlare in pubblico, interessando quasi 15.000 studenti e mentor fino al 2023.

