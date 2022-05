Gli azionisti fanno causa a Elon Musk per manipolazione del mercato quando ha acquistato azioni di Twitter

Secondo i querelanti, la strategia di Musk era quella di manipolare il mercato per rendere l’acquisto che ha reso disponibile a parti del social network bluebird. I conti degli azionisti indicano che il miliardario sarebbe stato salvato dalle sue manovre 156 milioni di dollari.

Un gruppo di investitori di Twitter ha deciso di citare in giudizio Elon Musk. Secondo i denuncianti, il miliardario sudafricano avrebbe manipolato il mercato per poter acquisire azioni di quel social network a un prezzo “artificialmente basso”.

“Se avesse informato il mercato al momento giusto, avrebbe pagato di più per una parte delle azioni”, afferma la causa intentata presso il tribunale della Florida.

Dopo questo fatto, il proprietario di Tesla ha espresso l’intenzione di diventare l’intero social network con un’offerta che era di 44.000 milioni di dollari.

Musk ha rilasciato dichiarazioni, twittato e ha intrapreso altre azioni progettate per seminare sospetti e Grande calo del lavoro su Twitter Per darsi un po’ di spazio di manovra che sperava di utilizzare per ritirarsi dall’accordo o rinegoziare il prezzo”, afferma la denuncia.