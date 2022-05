Truffe di criptovaluta “Campagna di sensibilizzazione sulla truffa di criptovaluta di Cointelegraph

Campagna di sensibilizzazione intitolata “Coin: Cryptocurrency Scams” ​​sulle truffe nell’ambiente crypto



“Coin: Cryptocurrency Scams” ​​è il nome della campagna di comunicazione ideata dalla cooperazione @CibEl e dal programma UE “El PAcCTO” per attirare l’attenzione su tutti gli utenti che sono immersi o stanno per indagare sul mondo crypto e non ne sono pienamente consapevoli i rischi di frode che potresti incontrare.

La campagna viene promossa e pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno uruguaiano con l’obiettivo di sensibilizzarla, citando i protocolli truffa più diffusi in America Latina e nell’Unione Europea e di cosa si occupa ciascuno affinché gli utenti possano riconoscerli loro se si trovano in una situazione del genere.

Propongono di implementare la tecnologia blockchain per tracciare il formaggio fatto a mano uruguaiano

Nella campagna, vengono menzionati cinque gruppi di tipi di trucchi e ogni gruppo ha il proprio modo di lavorare. Sono: truffe di immagini di celebrità, schemi piramidali, frode di simulazione o rappresentazione di identità, promozione di e-mail false e frode di sollecitazione.

Leggi l’articolo completo su Cointelegraph