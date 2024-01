JD Sports non riesce a soddisfare le aspettative, emette un “profit warning”

JD Sports rilascia anche A Avvertimento sui profitti. Il gruppo britannico, che possiede aziende spagnole come Sprinter e Deporvillage, ha registrato risultati peggiori del previsto nell'ultimo periodo dell'anno e prevede ora di chiudere l'anno con profitti inferiori alle attese.

Nel mese di giugno, la società prevede di concludere l'anno fiscale (che terminerà il 3 febbraio). Con un utile ante imposte di 1,04 miliardi di sterline. Ora, il gruppo ha abbassato tale stima a un intervallo compreso tra 915 e 935 milioni di sterline.

Durante le ventidue settimane fino al 30 dicembre 2023, La società ha aumentato i propri ricavi del 6% a tassi di cambio costantiE l’1,8% con numeri simili. Questo numero è leggermente inferiore alle aspettative dell'azienda, che prevede una crescita organica dei ricavi per l'intero anno pari a circa l'8%.

JD Sports attribuisce questa crescita inferiore alle aspettative alla “spesa più cauta da parte dei consumatori”, nonché al clima a partire dalla seconda metà di settembre “che ha avuto un impatto negativo sulle vendite a prezzo pieno”.

JD Sports è cresciuto solo dell’1,8% in termini comparabili nelle ultime 22 settimane dell’anno

Il margine di profitto lordo da inizio anno è in linea con lo scorso anno e leggermente inferiore alle aspettative. Per l'intero anno, la società prevede una contrazione dei margini a causa dell'elevata attività promozionale. Inoltre, gli utili saranno influenzati anche dalla riclassificazione di circa 7 milioni di sterline (da spese generali a spese operative), dall'impatto dell'acquisto della sua controllata spagnola, Iberian Sports Retail Group (Isrg) e da altri costi di ristrutturazione.

Nell'ottobre 2023, JD Sports ha acquisito il cento per cento delle sue attività in Spagna. Il gruppo britannico ha perfezionato l'acquisto del 49,98% del capitale dell'Isrg progetto comune Che opera nella penisola iberica per 500,1 milioni di euro.

Regis Schultz, amministratore delegato di JD Sports, ha sottolineato i “progressi compiuti sul piano strategico quinquennale”, con una Crescita organica globale dei ricavi del 6% Durante questo periodo sono stati aperti più di 200 nuovi negozi. “Siamo fiduciosi nella nostra strategia e continuiamo a investire nella nostra catena di fornitura, nei nostri sistemi e nei nostri negozi, supportati dalla nostra forte generazione di cassa e da un bilancio sano”, ha aggiunto.

Fondata nel 1981, JD Sports è quotata alla Borsa di Londra e lavora con catene come Size, Finish Line, Shoe Palace, Spanish Sprinter e altre. L'azienda gestisce anche catene di palestre.