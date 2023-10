Una nuova ricerca rivela la sorveglianza di massa su scala globale

©Colin Vu

Una nuova indagine sulla crisi della sorveglianza globale da parte di Media Network Cooperazione investigativa europea (CEI)Con l’assistenza tecnica di Laboratorio di sicurezza di Amnesty InternationalLa giornata di oggi inizia a rivelare la scandalosa verità sull’enorme portata dei tentacoli di questo settore e sull’inefficacia delle normative dell’Unione Europea nel controllarlo.

IL “The Predator Files si concentra sull’Alleanza Intellexa. – un insieme complesso e in continua evoluzione di aziende interconnesse – e Predator, un enorme spyware. Questo spyware e le sue varianti rinominate Può accedere a quantità non supervisionate di dati sui dispositivi. attualmente, Non possono essere sottoposti a audit indipendenti e il loro funzionamento non può essere limitato a quelle funzioni necessarie e proporzionate a un uso e a uno scopo specifici. Il Predator può infiltrarsi in un dispositivo quando un utente fa clic su un collegamento dannoso, ma può anche essere introdotto tramite attacchi tattici che possono infettare silenziosamente i dispositivi vicini.

Almeno prodotti Intellexa Alliance trovati 25 paesi in Europa, Asia, Medio Oriente e Africa; Questi prodotti vengono utilizzati per minare i diritti umani, la libertà di stampa e i movimenti sociali in tutto il mondo.

Intellexa dice che è un “Una società regolamentata con sede nell’Unione Europea”che di per sé costituisce un’accusa schiacciante contro il modo in cui gli Stati membri e le istituzioni dell’UE non sono riusciti a impedire il crescente accesso a questi prodotti di sorveglianza nonostante una serie di indagini, come Progetto Pegaso 2021.

“L’indagine ‘Predator Files’ mostra ciò che temevamo da tempo: questo I prodotti di sorveglianza altamente intrusivi sono commercializzati su scala quasi industriale e possono operare liberamente nell’ombra senza una reale supervisione o responsabilità.. Ciò lo dimostra, ancora una volta I paesi e le istituzioni europee non regolamentano in modo efficace la vendita e il trasporto di questi prodottiAgnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International, ha dichiarato:

“Le società di tecnologia di sorveglianza con sede nell’UE che dovrebbero essere regolamentate dall’Unione sono soggette ai controlli dell’UE nell’applicazione delle sue normative sui prodotti a duplice uso che cercano di prevenire danni ai diritti umani imponendo controlli sull’esportazione di tecnologie di sorveglianza da parte dell’UE. società con sede. Come dimostra l’indagine Predator Files, le autorità di regolamentazione dell’UE non sono in grado o non vogliono monitorare e prevenire i danni ai diritti umani legati all’esportazione di spyware. C’è solo una conclusione possibile: a causa dell’inefficacia della regolamentazione, che è stata dimostrata nel tempo e Ancora una volta, l’uso di spyware altamente invasivi come Predator dovrebbe diventare illegale.

Le tecnologie di sorveglianza stanno andando in tilt

L’indagine, durata un anno, è stata condotta dalla Cooperazione investigativa europea (EIC), una coalizione di circa una dozzina di organizzazioni mediatiche, con l’assistenza del Security Lab di Amnesty International, che ha analizzato le informazioni tecniche ottenute dall’EIC. Il Security Lab ha inoltre condotto una propria indagine indipendente, che sarà pubblicata nei prossimi giorni nell’ambito dell’indagine Predator Files.

“I risultati dell’indagine Predator Files sono irrefutabili quanto quelli dell’indagine del Progetto Pegasus che l’ha preceduta. Sono probabilmente peggiori, perché le cose sono cambiate così poco.” Le società di sorveglianza mercenaria come Intellexa Alliance hanno continuato a vendere i loro prodotti e a guadagnare milioni a scapito dei diritti umani, nella totale impunità. “I paesi dell’UE devono smettere di sottrarsi alle proprie responsabilità e iniziare a tenere a freno queste aziende”, ha affermato Donncha O Kerbhill, direttore del Security Lab di Amnesty International.

Il gruppo Intellexa, parte dell’alleanza Intellexa, produce lo spyware Predator e si pubblicizza come una “società regolamentata con sede nell’Unione Europea”. L’azienda è stata fondata nel 2018 da Tal Dylan, un ex ufficiale dell’esercito israeliano, e da molti dei suoi compagni, ed è gestita dal gruppo imprenditoriale irlandese Thalestris. L’Alleanza Intellexa unisce il Gruppo Intellexa con il Gruppo di società Nexa, che opera principalmente dalla Francia.

Tra i 25 paesi in cui l’EIC ha riscontrato che sono stati venduti i prodotti Intellexa Alliance figurano Svizzera, Austria e Germania. Altri clienti lo sono Oman, Qatar, Congo, Kenya, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Pakistan, Giordania e Vietnam.

L’analisi di Amnesty International dell’infrastruttura tecnica associata al sistema spyware Predator indica la sua presenza, in una forma o nell’altra, in Sudan, Mongolia, Madagascar, Kazakistan, Egitto, Indonesia, Vietnam, Angola e altrove.

Amnesty International ha contattato le entità interessate per un commento, ma non ha ricevuto risposta. Tuttavia, il consorzio EIC ha ricevuto una risposta dai principali azionisti ed ex dirigenti del gruppo Nexa, che hanno confermato che il consorzio Intellexa non esiste più.

Per quanto riguarda le esportazioni di tecnologie di sorveglianza nei paesi citati, affermano che “è stato stabilito un rapporto commerciale nel pieno rispetto delle normative applicabili” oppure “non vi è stato alcun contratto e/o consegna”.

Infine, affermano che le entità Intelexa “hanno rispettato scrupolosamente le norme sull’esportazione”, anche se ammettono di aver stabilito “rapporti commerciali” con paesi che erano “lontani dall’essere perfetti in termini di stato di diritto”, sottolineando inoltre che ciò era spesso una funzione di “scelte politiche” al governo francese.

Un rapporto dettagliato sui risultati del Security Lab di Amnesty International sarà pubblicato il 9 ottobre: “I file Predator: intrappolati nel Web”.