Guerriero elettrico deluxe con oltre 1.000 HP

Se qualcosa di buono ci lascia nel 2023, è proprio questo La “stagione dolce” per brand emergenti come Fisker. Dell’originale (e sfortunato) 2007 di Fisker è rimasto poco in un’azienda che ora sembra progredire più che a sufficienza. La sensazione finale che emana dal loro recente “Product Vision Day”, una macro presentazione in stile Tesla in cui hanno rivelato, tra gli altri modelli, quale sarà il loro prossimo fiore all’occhiello.

di nome Ronin (Dicono, nella loro dichiarazione, che è un omaggio al film di John Frankenheimer del 1998), salva la formula “perfetta” per modellare una coupé-cabrio Una GT elettrica e sovralimentata a tutti gli effetti: più di 1.000 CV di potenza, quasi 1.000 km di autonomiauna tiratura limitata e un prezzo a sei cifre.

Un uomo magro ed energico

Dall’esterno, a prima vista, il Fisker Ronin ci appare come un roadster hardtop decappottabile, ma quando ci avviciniamo alle sue fiancate, troviamo già qualcosa di strano. Quelle che a prima vista sembravano due porte sono in realtà quattro porteche si apre nella bussola per consentire il miglior accesso possibile ai cinque quadrati.

Fisker

Secondo la stessa Fisker, il suo obiettivo con Ronin è lo spettacolo Un veicolo di altissima gamma e allo stesso tempo pratico, una combinazione a suo avviso che il resto dei marchi si limita alla conformità SUV, relegando i vantaggi in secondo piano e sottovalutando l’eleganza della berlina. Quindi, la sua proposta è “all-in-one”: berlina, coupé, cabriolet e GT.

Una delle chiavi per la realizzazione di questo approccio è la piattaforma in alluminio “space frame”, che integra una batteria di capacità sconosciuta, ma che promette quasi 1000 km di autonomia. Detta batteria alimenterà il sistema di propulsione che Eroga circa 1.014 CV di potenza con uno 0-100 km/h prevedibile in soli 2 secondi e una velocità massima di 275 km/h..

Fisker READ Sungrow ha creato un kit speciale per lanciare la nuova batteria SBR064

Per quanto riguarda gli interni, il marchio californiano vuole “fissare nuovi standard per il lusso sostenibile”. Materiali riciclati come packaging per tecnologia avanzata Dove il meraviglioso protagonista sarà lo schermo multimediale da 17,1 pollici sulla plancia. Sappiamo anche che sarà possibile utilizzare lo smartphone come “chiave digitale” per l’auto.

Fisker

Fisker Ronin Sarà prodotto in una tiratura limitata di 999 unità, al prezzo di $ 385.000 ciascuna. (351.636 euro). Il periodo di prenotazione si è aperto il 3 agosto e la produzione dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2025.

