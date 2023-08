Scarsità e attrattiva in America Latina di Cointelegraph

© Reuters Halving di Bitcoin: scarsità e fascino in America Latina



Il mondo delle criptovalute sta subendo un effetto dimezzato, un fenomeno che sta guidando la valutazione degli asset digitali in tutto il mondo, compresa l’America Latina. Il CEO di Ettios.io Adrián Sirio descrive: Il modo in cui il dimezzamento influisce sull’offerta e sulla domanda di BTC, aumentando la possibilità di scarsità, sta attirando sempre più l’attenzione degli investitori nella regione.

Bitcoin Halving è un processo automatizzato che si verifica ogni quattro anni, dimezzando il supporto che i minatori ricevono per risolvere ogni blocco con le transazioni. Questo supporto è anche l’unico modo in cui ne verranno coniati altri, quindi, a partire dal prossimo dimezzamento, verranno coniati solo 3125 bitcoin per blocco, ovvero la metà dei bitcoin attualmente coniati (6,25). Con un’emissione limitata di soli 21 milioni di bitcoin, il dimezzamento garantisce una scarsità di asset, a differenza delle valute fiat con emissione illimitata.