Il commercio di soia di Chicago si stabilizza, il mais aumenta dopo che l’USDA ha riferito di Reuters sulla riduzione dei raccolti negli Stati Uniti

©Reuters. FILE FOTO: I lavoratori scaricano i chicchi di mais da un bidone del grano presso DeLong Co. A Minooka, Illinois, 24 settembre 2014. REUTERS/Jim Young



Di PJ Huffstutter

CHICAGO, Stati Uniti, 11 agosto (Reuters) – I futures sulla proprietà intellettuale di Chicago sono in ribasso venerdì mentre gli Stati Uniti rimbalzano dopo che il governo degli Stati Uniti ha previsto che le condizioni di siccità all’inizio della stagione avrebbero comportato raccolti più piccoli in entrambi i paesi questo autunno.

*Entrambe le previsioni del rapporto mensile dell’USDA sulle stime della domanda e dell’offerta agricola globale sono diminuite più delle previsioni di mercato.

I raccolti statunitensi hanno sofferto di siccità e temperature elevate all’inizio dell’estate nell’emisfero settentrionale, ma le piogge regolari e il caldo mite di agosto hanno attenuato le preoccupazioni per lo stress del raccolto.

* Tuttavia, se il volume sarà confermato, il raccolto di mais sarà il secondo raccolto più grande della storia, grazie all’ampia superficie coltivata e al miglioramento delle condizioni di semina durante il mese di luglio, che è fondamentale per lo sviluppo.

* Nel frattempo, i futures azionari sono scesi a Chicago poiché un rapporto del governo ha mostrato un miglioramento delle scorte di azioni in scadenza, in particolare in un inverno rigido, ha affermato Craig Turner, commerciante di materie prime presso Daniels Trading.

* Le previsioni di condizioni meteorologiche migliori per i raccolti del Midwest degli Stati Uniti, che all’inizio di questa settimana hanno portato i futures di mais e soia a minimi plurisettimanali, continuano a pesare sui prezzi.

* L’assenza di una nuova escalation bellica nel Mar Nero ha portato a un rallentamento del mercato del grano, secondo commercianti e analisti.

* Il contratto di soia più attivo alla Borsa di Chicago (CBOT) è rimasto invariato a $ 13,1825 per staio alle 16:59 GMT. Il mais è aumentato di 2 centesimi a $ 4,9825 per staio e il grano è sceso di 6 centesimi a $ 6,3175 per staio.

* Immediatamente dopo la pubblicazione del rapporto dell’USDA, i futures sulla soia sono aumentati ei futures sul mais hanno esteso i guadagni tra le notizie di minori rese di mais e soia, ha detto Turner.

* Ma “quando si guardano i numeri, in realtà non si sommano a nulla di impressionante su entrambi i lati della medaglia”, ha affermato Jim Gerlach, presidente di A/C Trading.

(Segnalazione di Thomas Polancic e Mark Weinrop a Chicago, Joss Trombez a Parigi e Naveen Thukral a Singapore. Montaggio in spagnolo di Javier Lira)