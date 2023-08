Stanno sviluppando una turbina che genera elettricità con correnti sottomarine

Il mondo continua a cercare Energia pulita e sostenibile Per aiutare a seppellire per sempre la dipendenza da petrolio, carbone e gas. Sempre più risorse rinnovabili vengono utilizzate per ottenere elettricità e altre fonti come l’energia geotermica, l’energia idroelettrica o l’energia del moto ondoso vengono aggiunte all’energia solare ed eolica, che è generata dalle onde. Ora, invece, è stata costituita una società brasiliana Turbine per sfruttare la spinta delle correnti sott’acquaUn mondo pieno di possibilità finora inesplorate.





Maree Ha sviluppato una nuova generazione di turbine subacquee progettate per ottenere energia dall’oceano in modo completamente sostenibile. Secondo Mauricio Queiroz, fondatore e CEO di TidalWatt, Oceans, che Le correnti sono già ampiamente mappate e contrassegnateè diventata l’unica fonte sicura di energia rinnovabile grazie alla sua stabilità e prevedibilità.

Allo stesso modo in cui funzionano le turbine eoliche sfruttando la forza del vento nell’atmosfera, queste turbine funzionano in modo simile, ma utilizzando correnti sottomarine.

Tre volte la potenza delle turbine eoliche

Secondo il sito web dell’azienda, la turbina TidalWatt con un diametro di 3 metri è in grado di produrre 5 megawatt di potenza a una corrente di 1,87 nodi, praticamente La stessa potenza di una turbina eolica di 180 metri.





Si tratta di un caso di notevole efficienza: una turbina TidalWatt, di diametro 60 volte inferiore, produce la stessa potenza, inoltre, grazie alla costante disponibilità della sorgente, Può generare energia il 90% delle volte, rispetto al 30% prodotto in media dalle turbine eoliche.

“Ciò significa che queste turbine, essendo 3.600 volte più piccole in termini di area di copertura, possono produrre una potenza tre volte superiore”, spiega Mauricio Queiroz, presidente della società.

azienda Prevede di installare le sue turbine in luoghi con velocità medie della corrente superiori a 1 nodoCon la generazione di 5 megawatt, con una capacità della turbina compresa tra il 70% e il 95%.

Non sta producendo una certificazione, tutt’altro, da allora Ogni elettrodomestico può fornire energia a circa 22.800 famiglie, secondo il consumo medio delle famiglie brasiliane.





TidalWatt si impegna a preservare e proteggere la vita marina. I funzionari affermano che i siti di installazione sono stati scelti lontano dalle barriere coralline per proteggere gli ecosistemi circostanti. Non solo: «Alla base delle turbine si formerà un reef artificiale in modo che diverse specie marine possano vivere e riprodursi in sicurezza».

Alleato con John Cockerell Group

Per sviluppare il suo primo modello di test, TidalWatt ha collaborato con il John Cockerill Group, che si dedica allo sviluppo di soluzioni tecnologiche su larga scala. Questo Il prototipo è in fase di installazione Recentemente ha ottenuto un permesso ufficiale dallo Stato di Rio de Janeiro per condurre test con l’Istituto Nazionale di Metrologia, Qualità e Tecnologia del Brasile (INMETRO).

“Siamo tecnicamente e scientificamente pronti. I test di LabOceano ci aiuteranno a ottenere il via libera per lanciare progetti di centrali elettriche sottomarine, aprendo opportunità di investimento per chiunque sia interessato a possedere l’ultima forma di generazione di energia pulita e rinnovabile, con tutti i vantaggi che ciò comporta & rdquor; dice Keyrouz.

