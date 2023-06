Il missile nordcoreano perduto è una vittoria per i nemici…

Bloomberg – Un lancio fallito di un satellite nordcoreano fornirà un tesoro di informazioni sul programma missilistico del paese segreto, mentre la Corea del Sud salverà grandi pezzi del fondale marino.

Venerdì la Corea del Sud ha pubblicato le foto di una sezione di 14,5 metri (15 yard) di un missile nordcoreano che non è riuscito a volare poco dopo il decollo il 31 maggio. L’esercito sudcoreano ha detto che i due pezzi, che sono stati trovati in acqua a circa 70 metri di profondità, potrebbero provenire dal secondo stadio del missile, che non si è acceso.

La Corea del Nord ha affermato che la seconda fase includeva un nuovo motore e che il suo guasto potrebbe essere stato dovuto alla “natura instabile del carburante utilizzato”. Ma è probabile che la scoperta sudcoreana fornisca prove dell’esperienza del paese nella progettazione di motori e potrebbe indicare componenti che potrebbero essersi fatti strada nel regime di Kim Jong Un attraverso violazioni delle sanzioni.

“Chiunque abbia accesso a quella parte del missile e una buona conoscenza dei missili, dovrebbe essere in grado di dedurre tutti i dati tecnici, i dati sulle prestazioni e le capacità di produzione dei nordcoreani da quei dispositivi, compreso il significato”. ha affermato Markus Schiller, un ingegnere aerospaziale che ha fondato la società tedesca di consulenza tecnologica aerospaziale ST Analytics.

L’operazione di salvataggio finirebbe probabilmente per essere l’operazione più significativa che il mondo esterno abbia mai condotto con un missile nordcoreano.

Si sospetta che il primo stadio del missile, che la Corea del Nord ha chiamato “Chollima-1”, dal nome del leggendario cavallo alato, abbia utilizzato motori a propellente liquido. Il regime ha anche dispiegato tali motori nel suo più potente missile balistico intercontinentale, progettato per consegnare testate nucleari alla terraferma degli Stati Uniti.

Il secondo e il terzo stadio avevano un diametro inferiore ed è incerto come sarebbero stati lanciati per lanciare in orbita il primo satellite spia nordcoreano.

La Corea del Nord ha descritto il lancio del satellite come uno dei suoi “più gravi fallimenti” quest’anno durante una riunione del Comitato centrale del suo Partito dei lavoratori al governo e ha promesso di metterne presto un altro in orbita, secondo quanto riferito dai media statali lunedì.

Le transizioni delle parti recuperate mostrate dalla Corea del Sud e le immagini del missile fornite dalla Corea del Nord rafforzano le indicazioni di una ripresa di Fase II, secondo Joseph Dempsey, ricercatore associato per la difesa e l’analisi militare presso l’International Institute for Strategic Studies.

“Il componente più importante che la Corea del Sud può estrarre da questa sezione è il motore”, ha affermato. “Se recuperato, potrebbe indicare le origini del design, possibilmente evidenziando ulteriori violazioni delle sanzioni”.

Sotto il governo di Kim, la Corea del Nord ha intensificato la tecnologia e i componenti indigeni per il suo ultimo arsenale missilistico. Il Paese ha ancora bisogno di determinati materiali e componenti all’estero, ed è proibito ottenerli in base alle sanzioni globali che lo puniscono per la sua ricerca di armi nucleari e missili balistici per trasportare testate nucleari.