La Borsa di Buenos Aires chiude in rialzo dello 0,71%.

Buenos Aires, 11 febbraio (EFE). – L’indice S&P Merval delle azioni delle principali società quotate alla Borsa di Buenos Aires ha chiuso, venerdì, in rialzo dello 0,71%, a 88.184,99 punti.

Da parte sua, l’indice generale S&P BYMA ha chiuso la giornata a 3.687.716,9 unità, in rialzo dello 0,66%.

Il fatturato delle azioni scambiate è stato di 1.058 milioni di pesos (circa 9,9 milioni di dollari), con 25 aumenti, dieci diminuzioni e dodici azioni invariate nel consiglio pubblico.

Tra le società leader, i primi guadagni sono stati Pampa Energía (5,13%), Grupo Financiero Valores (4,83%) e Transportadora de Gas del Sur (3,85%).

Al contrario, i cali più pronunciati sono stati quelli di Cresud (-2%), Grupo Financiero Galicia (-1,5%) e Mergor (-1,31%).

Inoltre, venerdì, i titoli di stato argentini sono rimasti stabili in termini di dollari, mentre l’indice di rischio statale argentino è salito dello 0,4% a 1.786 punti base.

Nel mercato dei cambi, il prezzo del dollaro USA è rimasto stabile presso la statale Bank Nasion, chiudendo a 105,25 pesos in acquisto e 111,25 pesos in vendita, mentre nel mercato all’ingrosso è salito di 14 cent, a 106,15 pesos. per unità in vendita.

Il prezzo della valuta statunitense sul mercato non ufficiale è invece rimasto stabile a 215,50 pesos per unità. EFE

