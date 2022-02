Vincitori del Chispazo venerdì 11 febbraio 2022

Hai partecipato alla lotteria Chispazo? L’11 febbraio 2022 e vuoi sapere se hai vinto? Qui puoi controllare i risultati Emesso dalla previsione di assistenza pubblica della lotteria nazionale (lotteria).

il Combinazione vincente della lotteria Chispazo 8900 Lui: 10, 11, 15, 20 e 24.

controlla il Elenco completo dei risultati della lotteria scintillaIl numero di premi e l’importo vinto qui.

Prenditi cura del tuo biglietto, è molto prezioso in quanto è la ricevuta ufficiale per la raccolta di denaro nel caso tu sia il vincitore, Conservalo in un luogo sicuro e cerca di non perderlo.

Ricorda che hai fino a 60 giorni di calendario, contati dal giorno successivo alla pubblicazione del concorso corrispondente, per ricevere il tuo premio. Decorso tale termine, decade il diritto a ricevere il premio e la sua destinazione finale sarà il Tesoro della Federazione a beneficio della pubblica assistenza.

Tutti i premi devono essere pagati in valuta nazionale e alle condizioni riportate sul retro del biglietto, oltre al regolamento relativo all’estrazione o all’estrazione. La previsione sarà mantenuta tassata in conformità con le disposizioni della sezione 163 della legge sull’imposta sul reddito.

Chispazo effettua due pareggi al giorno, dal lunedì alla domenicaper poter partecipare alle seguenti release: tre scintilleche si svolge alle 15:00 e Scintilla classicaChe si svolge alle 21:00.

Come si gioca a Chispazo?

Per partecipare al Chispazo devi acquistare il volantino a 10 pesosche contiene cinque quadrati di 28 numeri ciascuno, quindi puoi configurarli combinazioni diverse. Devi scegliere i numeri per cui vuoi giocare.

Allo stesso modo, puoi dire al tuo agente di previsione di inserire i numeri per te nel sistema senza dover usare il volante.

Se preferisci lasciare tutto al caso, chiedi al tuo agente di previsione Sparky, il sistema sceglierà i numeri per te a caso.

Il barattolo consegnerà casualmente palline con i numeri corrispondenti. vincere, I numeri devono corrispondere a quelli che hai scelto,Minimo con due, se più coincidono, il premio aumenta.

Nel caso in cui non ci siano primi classificati nell’estrazione, il portafoglio viene diviso tra i secondi classificati, e se il secondo classificato non ottiene anche i vincitori, il portafoglio viene diviso tra i terzi classificati e così via.

Cos’è la Lotteria Nazionale?

La Lotteria Nazionale di Pubblica Assistenza è un organismo decentrato della pubblica amministrazione federale incaricato di effettuare estrazioni con premi in denaro per l’assistenza pubblicavale a dire, per raccogliere fondi per il governo federale e reindirizzandoli alla ricerca dell’uguaglianza, questi messicani hanno il potenziale per soddisfare da soli i loro bisogni urgenti.

Questo ha una propria personalità giuridica e patrimonio, poiché riceve risorse di bilancio dal governo federale, e si autofinanzia con i profitti di coloro che lo attuano.

