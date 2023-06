Settimana delle criptovalute: i mercati si riprendono mentre l’inflazione scende

Illustrazione di Mitchell Prever per la decodifica.

I mercati si sono ripresi da cadere la scorsa settimana Eppure le letture di questa settimana hanno mostrato un’inflazione più bassa negli Stati Uniti. raffredda fino al 4%in una certa misura in linea con le aspettative.

Mercoledì, la Federal Reserve ha annunciato in una riunione Non aumentare i tassi di interesse Per la prima volta in diciotto mesi. Le principali criptovalute sono state scambiate lateralmente quel giorno, ma sembravano registrare alcuni guadagni durante il fine settimana.

Bitcoin ha registrato un leggero guadagno del 3% negli ultimi sette giorni per essere scambiato a $ 26.428 sabato. Nel frattempo, Ethereum ha perso lo 0,6% nello stesso periodo e ora viene scambiato a $ 1.725.

La maggior parte delle principali criptovalute ha registrato guadagni di token questa settimana. Diversi sono saliti fortemente, tra cui Filecoin (FIL) che è salito del 10,3% a 3,71$, Cosmus Hub (ATOM) che è salito del 13,2% a 8,91$ e Uniswap (UNI) che è salito del 14,4% a 4,54$. 9,2%, a $ 0,616745.

Nessuna delle prime trenta criptovalute per capitalizzazione di mercato ha registrato perdite significative, sebbene questa sia stata la seconda settimana dell’escalation delle azioni di contrasto da parte della SEC nel settore.

Binance vs SEC: Settimana 2!

La settimana è iniziata con la notizia che Binance sta assumendo avvocati. Ha assunto George Canelos, ex co-presidente della divisione di applicazione della SEC, per aiutarlo a difendersi 13 accuse civili Un’autorità di regolamentazione dei titoli, anche in qualità di borsa valori non autorizzata.

Lunedì, la popolare app di trading eToro ha annunciato di aver rimosso Algorand (ALGO), Decentraland (MANA), Dash (DASH) e Polygon (MATIC) a causa della loro classificazione come titoli nella causa della SEC contro Binance. La mossa ha rispecchiato una mossa simile di Robinhood lo scorso fine settimana e Bakkt venerdì.

Più tardi quella notte, Binance Ha fatto più di venti suggerimenti In opposizione alla causa della Securities and Exchange Commission. Tuttavia, alla fine della settimana, la presenza di Binance in Europa era stata notevolmente ridotta. A metà settimana è stato riferito che Binance lo era ritiro da Cipro E Olanda Mentre sotto ulteriore controllo da parte delle autorità francesi per “Riciclaggio aggravato“.

Sabato, un giudice ha approvato un accordo di consenso tra Binance e la SEC che un ex funzionario della SEC ha definito “oneroso, oneroso e scomodo”.

La SEC non è stata l’unica a Washington a parlare di criptovaluta questa settimana. Un rappresentante del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha detto alla conferenza martedì Trasferimento di pagamento negli Stati Uniti 2023 Gli Stati Uniti “non hanno ancora deciso” se proseguire CBDCma le autorità ne stanno attualmente studiando le “potenzialità” con un gruppo di lavoro interistituzionale.

Lunedì, Warren Davidson (R-Ohio) ha twittato: “Oggi ho introdotto il SEC Stabilization Act per ristrutturare la SEC e rimuovere Gary Gensler”, aggiungendo: “I mercati dei capitali americani devono essere protetti da un presidente autoritario, compreso uno effettivo”. Davidson ha creato la legislazione con Rep. Tom Emmer (R-Minnesota), il leader della maggioranza pro-criptovaluta alla Camera dei Rappresentanti che ha spesso criticato Gensler per aver spostato il settore all’estero con un’azione di applicazione eccessiva.

Il giorno successivo, i dirigenti della criptovaluta si sono riuniti davanti al Congresso Supporto di legge Chi regola le criptovalute. È stato lodato per aver stabilito requisiti più chiari per le piattaforme di trading per la registrazione presso la SEC o la CFTC, requisiti che molti nel settore hanno da tempo affermato che erano assolutamente necessari.

Quello stesso giorno, i repubblicani del Comitato per i servizi finanziari della Camera hanno chiesto alla Commissione per i titoli e gli scambi nel messaggio annullare la sua proposta di modificare la definizione di “scambio”.