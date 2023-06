Tesla Semi impiegherà più tempo del previsto per avviare la produzione di massa

Scadenze presentate da Elon Musk Non corrispondono. Il camion elettrico di Tesla dovrà finalmente attendere più del previsto per entrare nella produzione di massa in serie; Nello specifico fino alla fine del prossimo 2024. Ma qual è il motivo principale di questo ritardo?

Sebbene Tesla abbia iniziato le prime consegne del Semi alcuni mesi fa, solo poche unità sono mai arrivate nelle mani della nota azienda di bibite. PepsiCo. In particolare, Elon Musk ha annunciato che la sua produzione era alle stelle a causa del suo volume e delle sue esigenze, il che si tradurrebbe in sole 100 unità prodotte entro il 2023, circa 8 camion elettrici al mese.

Quella cifra annunciata è significativamente inferiore alla produzione annuale stimata da Musk per il Tesla Semi, che prevede di raggiungere un totale di 50.000 unità all’anno entro la fine del 2023. Tuttavia, come confermato di recente dal CEO e gestito con alcuni giornale di Wall StreetQuesto volume non sarà raggiunto, almeno, fino alla fine del prossimo 2024, un anno dopo, a causa di un Mancanza di alimentazione della batteria.

Tesla ha consegnato solo poche unità del suo camion elettrico. Il primo è stato PepsiCo.

“Puntiamo a 50.000 unità entro la fine del 2024 per Tesla Semis in Nord America. Ovviamente ci espanderemo al di fuori del Nord America”, ha detto Musk nel suo recente discorso. Tuttavia, per raggiungere quel numero, la produzione di camion elettrici sarà devono aumentare in modo significativo nei prossimi mesi, a partire dal famigerato picco di fine anno, probabilmente complicato dalle esigenze di batteria di questo vagone.

Tesla Semi avrà batterie di maggiore capacità. In particolare, pochi mesi fa si è saputo che sarebbero stati in giro capacità di 900 kWh E costruendo 1000 volt. Se alle sue enormi dimensioni aggiungiamo il fatto confermato da Musk che ci sono restrizioni alla fornitura di questi componenti, allora la difficoltà di raggiungere la quota di produzione stimata è una realtà.

Già qualche mese fa l’imprenditore aveva avvertito che il Paese nordamericano avrebbe dovuto investire gran parte dei suoi investimenti nella generazione di energia pulita. Poi ha previsto che la domanda di elettricità triplicherà entro il 2045. Ciò significa che la sua trasmissione e stoccaggio saranno qualcosa di sostanzioso, quindi il gestore ha qualche difficoltà se non investe pesantemente. “Il futuro non è come il passato. Il futuro è un aumento esponenziale della domanda di elettricità e ci vorrà tutto quello che abbiamo per stare al passo”.

Lo scorso gennaio, Tesla ha annunciato nuovi piani per potenziare la sua rete di produzione di batterie presso la sua Gigafactory in Nevada, dove la prevista produzione di massa avrà luogo dalla penisola. Il suo obiettivo è raggiungere 100 GWh all’anno Coprire lo stoccaggio di energia di 1,5 milioni di veicoli leggeri.