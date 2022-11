Se non hai dei risparmi, questa è una delle poche alternative all’acquisto di una casa Affare

L’affitto con opzione per l’acquisto di una casa è una vecchia conoscenza in Spagna, anche se è sempre stata una formula minoritaria. Ora emerge come una delle poche alternative rimaste a Cittadini che non possono acquistare o affittare una casa. Questo metodo consente di acquisire una casa poco a poco, senza bisogno di grandi risparmi accumulati. La Comunità di Madrid ha recentemente annunciato la sua implementazione e privatamente alcune aziende stanno cercando di promuoverla.

Affitto con opzione di riscatto tenta di sciogliere il nodo casa. Uno è lo shopping: eEuribor supera il 2,8%; Lo sforzo finanziario è salito al 33,6% nel secondo trimestre dell’anno, secondo la Banca di Spagna. I prezzi stanno aumentando e per molti giovani è impossibile risparmiare il 20% sulla quota di iscrizione perché dovranno dedicare almeno quattro anni del loro reddito, secondo l’Emancipation Monitor. L’affitto non è molto migliore: il prezzo è aumentato del 4% su base annua a ottobre, secondo Fotocasa. E i giovani dovrebbero destinare all’affitto una media del 79,2% dello stipendio, quando il limite consigliato è del 30%.

Affitto con opzione di acquisto È una formula ibrida. Il .inizio Rento, della società di sviluppo e costruzione Pryconsa, ha lanciato nel 2020 un contratto di locazione di sette anni con il diritto di acquistare un modello chiamato Gradual Homes che attualmente opera solo a Madrid. Il processo è semplice: il cliente deve contribuire con un importo iniziale pari al 5% del prezzo della casa – che è il contributo per il futuro contratto di deposito cauzionale e viene detratto dal prezzo della casa – più il corrispondente canone mensile. Hai fino a sette anni per mettere da parte quanto ti serve per un mutuo, anche se dopo tre anni di affitto puoi esercitare il tuo diritto di acquisto. Se si fosse tirato indietro, Alaras avrebbe perso.

La prima rata del 5% apre la possibilità di acquisto a più richiedenti che sono ormai fuori mercato e che non hanno il 20% di acconto richiesto per un mutuo. “La differenza è brutale. Con un appartamento da 200.000 €, hai bisogno di 10.000 €, rispetto ai circa 60.000 € della formula tradizionale. Questo cambia completamente il gioco”, afferma Guillermo Estevez, direttore generale di Rento. La maggior parte dei clienti ottiene il mutuo tra il terzo e il settimo anno. Inoltre, dice Estevez, ci permette di pensare al futuro. “Chiedendo un acconto più basso, con meno risparmi, puoi scegliere una casa di valore superiore. Se avessi solo 20.000 euro di risparmio, ti darebbe una casa da 400.000 dollari”.

Il costo dell’affitto che deve essere pagato dall’inquilino-acquirente non è né superiore né inferiore al tasso di mercato e viene rivisto annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo, afferma Estevez. La maggior parte di loro va da 700 a 1.200 euro al mese. C’è un’opzione per non perdere tutto l’affitto pagato in quegli anni: Opzionalmente puoi contribuire con un ulteriore 2% e ottenere uno sconto del 30% sull’affitto pagato.

Il cliente firma fin dall’inizio un contratto di vendita futura, in cui vengono fissate le cose importanti: affitto, sconti, contributi e il prezzo finale dell’appartamento (che ha una rivalutazione annua media del 3,61%).

Il Rento non ha un catalogo di case Da scegliere, ma è il cliente che presenta la casa che gli piace, che sia usata o nuova. Se soddisfa i criteri, l’investitore istituzionale lo acquista e diventa il locatore e il futuro venditore. Questo investitore è responsabile delle spese di acquisto e vendita, pagando l’IBI e la comunità di quartiere. “Non è una proposta chiusa; questa è la differenza con altri tentativi precedenti e attuali di una startup lease-to-buy perché hanno limitato così tanto le opzioni”, afferma Estevez.

Tuttavia, anche il modello Rento è soggetto a determinate condizioni. Attualmente, l’azienda lavora solo con appartamenti, attici e duplex con un valore approssimativo compreso tra € 100.000 e € 400.000 a Madrid e dintorni, anche se intende espandersi in altre città. Non accetta appartamenti posti al piano terra, edifici adibiti ad abitazione, terzo e quarto piano senza ascensore, edilizia convenzionata e nuova costruzione fuori progetto. Gli investitori istituzionali non sono interessati a mantenere questo tipo di abitazione se alla fine l’acquisto non si concretizza. Inoltre l’inquilino deve avere almeno 1.500 euro mensili di reddito dichiarato.

In questi due anni di attività, con la pandemia, hanno chiuso circa 10 operazioni, ne hanno analizzate 50 ogni mese, hanno due investitori istituzionali, che non vogliono essere nominati, e hanno raccolto 20 milioni di euro. Al momento le operazioni sono poche, anche se il direttore generale segnala interesse per questo modello: «Ogni mese entrano nel nostro sito più di 20.000 persone e più di 1.600 si registrano». Anche se ammette che ci sono molti che rientrano nella cattiva analisi finanziaria, perché la casa non soddisfa i criteri dell’investitore …

È difficile distribuire l’affitto con riscatto nel mercato delle nuove costruzioni, dove Le vendite stanno chiudendo a un ritmo molto buono. “Non credo che sia generalmente un percorso che dovrebbe essere intrapreso sia dai promotori quotati che da quelli non registrati. Il settore è, per la maggior parte, focalizzato sulla vendita e stiamo vedendo come la Costruito per l’affitto Aumenta la quota di mercato, ma sempre progettato in modo che la proprietà non sia di proprietà dello sviluppatore, afferma Daniel Cuervo, vicepresidente di APCEspaña.

Tra individui

Un’altra cosa è la lancetta dei secondi. Sul mercato tra i privati, la formula è più presente. All’agenzia Alfa Inmobiliaria cede così il 5% del proprio portafoglio. “È un’alternativa all’acquisto di una casa senza risparmi e offre al potenziale acquirente la tranquillità che, se i piani alla fine non vanno come previsto, il loro obbligo sarà limitato all’interruzione del contratto di locazione”, afferma Jesus Duque, Vicepresidente . dalla rete.

Sono presenti 5.719 annunci sul portale Idealista e 269 annunci su Fotocasa. Il leasing con opzione di acquisto individuale consente alle parti di concordare liberamente i termini, anche se è importante precisare l’intera procedura nel contratto. È necessario specificare per quanto tempo l’inquilino può rimanere nella casa, il periodo durante il quale può esercitare il suo diritto di acquisto, l’importo mensile dell’affitto, chi è responsabile del pagamento delle spese condominiali o di eventuali riparazioni…

Per quanto riguarda la gestione, la Comunità di Madrid ha annunciato un piano di affitto con opzione di acquisto per i minori di 35 anni. L’obiettivo è che abbiano un contratto di locazione conveniente per 10 anni e, dopo tale periodo, possano acquistare la casa detraendo gli importi già pagati ogni mese. In questo modo gli inquilini beneficeranno dell’affitto che hanno pagato. sul sito della comunità Non c’è ancora nessuna promozione che offrono questa formula.