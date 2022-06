Non dovremmo volere che la Fed smetta di aumentare i tassi a settembre

Parere di Bloomberg – Il rally delle azioni della scorsa settimana suggerisce che molti investitori vogliono ancora che la Federal Reserve intervenga per contrastare le pressioni al ribasso sui mercati. Tuttavia, queste speranze possono confondere la volontà della banca centrale di agire con la sua capacità di farlo effettivamente.

I mercati hanno notato un sollievo la scorsa settimana, quando il presidente della Fed di Atlanta Rafael Bostic ha aperto le porte alla possibilità che la Fed avrebbe sospeso l’aumento dei tassi di interesse a settembre. Tale pausa non sarà giustificata dal ripristino del controllo dell’inflazione da parte della Fed, ma dalle preoccupazioni circa gli effetti dei continui guadagni sui mercati azionari.

È troppo presto per gli investitori aspettarsi uno stop così anticipato al rilancio delle azioni.

Data l’inflazione persistentemente elevata, la Fed non può in teoria allentare le condizioni finanziarie in tempi brevi solo per sostenere il mercato azionario. Tuttavia, questa impossibilità può essere mitigata in due modi: uno è buono e l’altro è cattivo.

In primo luogo, la Fed già in ritardo potrebbe, in teoria, contenere rapidamente l’inflazione. Ciò richiederà miglioramenti nell’economia dal lato dell’offerta, a causa della risoluzione delle strozzature nella catena di approvvigionamento e dell’aumento della crescita della produttività. Un tale scenario richiederebbe anche una maggiore partecipazione alla forza lavoro e una combinazione di risparmi personali accumulati e sostegno governativo mirato per consentire alla maggior parte delle famiglie di affrontare il periodo di transizione.

Il metodo sbagliato comporta problemi di reddito che si aggiungono alla pressione che le famiglie devono affrontare a causa dell’aumento dei prezzi. In questo caso, la domanda aggregata diminuirà in tutta l’economia, poiché i consumi più bassi scoraggiano gli investimenti e le esportazioni delle imprese e la Federal Reserve, cercando di recuperare il ritardo, calcola male gli effetti dell’aumento dei tassi e allo stesso tempo della contrazione del saldo. Le pressioni inflazionistiche si attenueranno, ma a caro prezzo per il benessere economico, sociale e finanziario degli americani.

Mentre dovremmo aspettarci che sia una conseguenza del primo e adottare misure per prevenire il secondo, non è realistico aspettarsi che si sviluppino nei prossimi tre mesi. Quindi è difficile trovare a questo punto un argomento convincente affinché la Fed smetta di aumentare i tassi di interesse a settembre dopo gli aumenti ampiamente attesi di 50 punti base del 15 giugno e del 27 luglio.

Ciò non significa che la Fed non sarà tentata di fermarsi a settembre. Dato per quanto tempo la Fed è rimasta ferma lo scorso anno con la sua errata ipotesi che l’inflazione fosse temporanea, non è inconcepibile che la Fed possa fare qualcosa che non dovrebbe.

Una delle maggiori minacce politiche alla stabilità economica nei prossimi 18 mesi è che la Federal Reserve finisca in un ciclo instabile di aumento dei tassi di interesse e poi di arresto, solo per dover ricominciare da capo. Una Federal Reserve che prima ritardasse l’inasprimento e poi invertisse la rotta condannerebbe l’economia statunitense a un periodo molto più lungo di dolorosa stagflazione e aumenterebbe i rischi di una recessione.

Per anni, la Federal Reserve ha dimostrato una forte volontà di intervenire per contrastare la pressione sui prezzi delle attività e tale volontà potrebbe continuare. Ma non è più un fattore determinante. La posta in gioco ora è la sua capacità, che non sarà ripristinata a settembre a meno che gli indicatori di inflazione non scendano drasticamente a causa di una flessione molto devastante dell’attività economica. E non è qualcosa che gli investitori dovrebbero desiderare.

Questo memorandum non riflette necessariamente l’opinione della redazione o di Bloomberg LB e dei suoi proprietari.

© Bloomberg LP 2022