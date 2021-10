Jumpstar annuncia la prima collezione NFT di Neopets

società jumpstarresponsabile del fenomeno del primo decennio del XXI secolo nuovo nato, ha appena annunciato una partnership con rodio Dai nuova vita al tuo franchising introducendolo nel mondo degli NFT. Esatto, il popolare sito Web di animali virtuali ha lanciato la sua prima collezione di NFT neonato, con oltre 25.000 animali virtuali unici.

NFT, o A Codice non fungibile (Non-Foldable Tokens), è un token crittografico che rappresenta qualcosa di unico, in questo caso un animale domestico virtuale con le sue caratteristiche uniche, denaro, vestiti e personalità. La cosa che distingue gli NFT sono le loro proprietà uniche e indivisibili, trasferibile Con la capacità di dimostrare la loro rarità, che ha lasciato il posto ad aziende milionarie come NFT Games e set di lusso.

Imparentato: Far Crys 6, BPM: Bullets Per Minute e Nickelodeon All-Star Brawl la prossima settimana su Xbox.

Ci sono giochi NFT in cui puoi ottenere creature uniche come se fossero Pokemon, che si evolvono e diventano più diverse a seconda delle esperienze che hai con loro, ma nel caso di nuovi, nuovi animali, non sarà così. Invece, i nuovi NFT sono animali di base rappresentare un’immagine, quindi serviranno solo a mostrare che hai una foto del genere.

Mentre il gioco originale presentava fino a 55 animali diversi, il Oltre 25.000 animali NFT Sarà disponibile per collezionisti e fan che vogliono mostrare il loro amore per la serie su larga scala, poiché è noto che i prezzi di questi tipi di articoli possono aumentare notevolmente.

Per saperne di più: Tutti i modelli di Nintendo Switch supporteranno il 4K grazie a un nuovo brevetto Nintendo.

attualmente Nessuna data di rilascio confermata Per quanto riguarda i nuovi NFT Neo Pets, JumpStar ha già confermato che arriveranno a metà ottobre, quindi avremo sicuramente maggiori informazioni nelle prossime settimane. Puoi guardare la versione completa di JumpStar Qui.