ChatGPT di OpenAI torna in Italia dopo aver soddisfatto i requisiti di trasparenza

Un popolare chatbot interattivo di intelligenza artificiale (AI), ChatGPT ha revocato il divieto di offrire servizi in Italia dopo le preoccupazioni sulla privacy sollevate dalla garanziaL’agenzia nazionale per la protezione dei dati.

Il 31 marzo, ChatGPT di OpenAI è stato temporaneamente bannato in Italia dopo che un watchdog sospettava che il chatbot di AI avesse violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).La sua abbreviazione in inglese) Unione Europea.

Il CEO di OpenAI Sam Altman ha annunciato il 29 aprile, 29 giorni dopo il divieto. ChatGPT è “ri-disponibile in Italia” senza rivelare i passi che la società ha intrapreso per ottemperare alle richieste di trasparenza del regolatore italiano..

Siamo felici di riavere chatgpt online!

La revoca del divieto richiede a ChatGPT di divulgare le sue pratiche di elaborazione dei dati e applicare misure di controllo dell’età, inclusi altri requisiti legali.. Secondo il regolatore italiano, il divieto temporaneo è stato imposto da ChatGPT il 20 marzo in risposta a una recente violazione dei dati.

Lunedì abbiamo portato ChatGPT offline per correggere un bug nella libreria open source che consentiva ad alcuni utenti di visualizzare argomenti dalla cronologia chat di altri utenti. La nostra ricerca ha anche rilevato che l’1,2% degli utenti di ChatGPT Plus ha divulgato i propri dati personali a un altro utente. 1/2

L’improvviso divieto ha inizialmente sollevato la possibilità di un’ondata di regolamenti sull’IA, La volontà di ChatGPT di conformarsi rapidamente alle autorità locali è considerata una mossa complessivamente positivaAmpiamente accolto dai suoi utenti in tutto il mondo.

I legislatori dell’UE stanno lavorando a un nuovo disegno di legge per supervisionare gli sviluppi dell’IA.

Come riportato da Cointegraph, Il disegno di legge mira a classificare gli strumenti di intelligenza artificiale in base ai livelli di rischio Paga in base alle loro capacità. I livelli di rischio variano da minimo a inaccettabile. Secondo il disegno di legge, Gli strumenti ad alto rischio non saranno vietati a titolo definitivo, ma saranno soggetti a requisiti di trasparenza più severi.

Se convertito in legge, Gli strumenti AI in fase di sviluppo, tra cui ChatGPT e Midjourney, dimostreranno l’uso di materiale protetto da copyright nella formazione AI..

