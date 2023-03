Ci sono marchi di champagne che fanno meglio di…

Bloomberg — Il mercato dello champagne è diventato sempre più redditizio negli ultimi anni. L’indice Liv-Ex Champagne 50, che tiene traccia dei prezzi di dozzine dei principali marchi di champagne, ha sovraperformato l’oro, il FTSE e l’S&P 500, così come il Bordeaux First Growth e persino la Borgogna. Da gennaio a settembre 2022, l’emissione del Le Mesnil Salon 2012 è aumentata del 232%, da 3.800 a 12.600 sterline (da $ 4.670 a $ 15.485), secondo Liv-Ex.

Un decennio fa, le bolle più grandi del mondo rappresentavano solo il 2% delle transazioni sul mercato secondario Liv-Ex, Ma a novembre 2022 è diventata la terza regione per fatturato, dopo Bordeaux e Borgogna, con il 18,7% delle transazioni. Tuttavia, i prezzi dei liquori statunitensi sono aumentati durante la settimana dal 17 al 23 marzo, spostando lo Champagne al quarto posto.

Nonostante il recente calo dei prezzi, Tom Grange, CEO della società britannica di investimenti nel vino di lusso Calt Wines, è positivo (sebbene cauto) riguardo al mercato dello Champagne nel 2023. Cita la forte domanda come motivo di ottimismo. ampiamente distribuito. Il packaging vintage offre rarità, esclusività, potenziale di invecchiamento e un buon track record durante le recessioni economiche. La minore produzione nel 2021 e nel 2022 ha ridotto l’offerta, con alcune case importanti che hanno esaurito le scorte lo scorso autunno.

Lo champagne è sempre stato associato alla celebrazione e al lusso. E le migliori bottiglie sono ora considerate anche una saggia scelta di investimento, in quanto portano grandi ritorni oltre alla loro attrattiva. Anche la 95a edizione degli Academy Awards ha avuto come champagne Fleur de Miraval, di Brad Pitt.

E i prezzi all’asta rimangono alti, ricorda Charles Curtis, fondatore del servizio di consulenza enologica WineAlpha e autore del suo libro Annata di champagne: 1899-2019, Prendi le tazze per il pranzo dal grande Domaine de la Romanée-Conti in Borgogna. Molti clienti di Curtis hanno fatto offerte sulle stime elevate elencate nei recenti cataloghi d’asta e hanno comunque perso perché le bottiglie sono state vendute per molto di più.

Jimmy Ritchie, Global Head of Wine and Spirits di Sotheby’s, Dice che l’interesse per lo champagne è aumentato negli ultimi dieci anni, anche a Hong Kong, Singapore e Taiwan. Dice che il numero di pezzi di champagne nelle sue vendite sta aumentando molto. L’asta “Ethereal Cellar” a Hong Kong il 2 aprile includerà 82 rari vini Krug e 60 Dom Perignon. L’asta di marzo di Zack a White Plains, New York, comprendeva 156 lotti di champagne.

La febbre delle aste non è sempre stata così.

Secondo Robbie Stevens di Liv-Ex, l’interesse generale a investire nello champagne è iniziato alcuni anni fa, Man mano che gli acquirenti iniziarono a rendersi conto di quanto sottovalutati fossero i buoni esempi rispetto ai migliori esempi di Bordeaux e Borgogna. “Uno dei catalizzatori è stato il lancio dell’eccezionale edizione del 2008, e poi la serie di squisite fragranze che sono seguite: 2012, 2013 e 2014”, afferma. Gli investitori erano entusiasti e guardavano indietro alle fragranze del passato.

Un altro driver della domanda potrebbe essere la preoccupazione per come il riscaldamento globale influenzerà la qualità e lo stile delle uve in futuro. In altre parole, è meglio acquistare ora, per ogni evenienza.

Gearing aggiunge un altro motivo per credere nel potenziale di investimento dello champagne: Rimane un simbolo di lusso in un mondo che ha visto un’esplosione di ricchezza. Nonostante il Covid, la guerra in Ucraina, l’inflazione e l’incombente recessione, lo scorso anno i beni di lusso sono rimbalzati e l’edizione 2022 del Bain & Company-Altagamma Luxury Study prevede una crescita ancora maggiore nel 2023.

In cosa stai investendo

La maggior parte dello champagne è una miscela di vini di diverse annate, ma per ottenere il miglior ritorno sull’investimento È necessario scegliere lo champagne dai vini più limitati. Prodotte solo con le uve più pregiate, invecchiano più a lungo prima di essere messe in vendita, ei prezzi salgono continuamente con l’età. Dopotutto, la parata è sminuita mentre i bevitori festeggiano.

In precedenza, solo pochi marchi noti, come Louis Roederer Cristal e Dom Perignon, erano marchi di investimento. Oggi la gamma è stata ampliata per includere champagne di rinomati produttori di vino. (Il marchio di Jacques Selosese, Calt, è fumante, per esempio. Il prezzo del 2008 è più che raddoppiato da quando è stato messo in vendita solo pochi anni fa.

Sebbene Curtis continui a consigliare ai suoi clienti di concentrarsi su grandi marchi come Krug, Cult Wines include entrambe le categorie nel suo portafoglio. Gearing afferma che i prezzi per marchi ultra premium come Salon potrebbero stabilizzarsi. A suo avviso, l’interesse per megabrand di alto valore come Rare Brut (vedi sotto) e marchi vintage 2006 sottovalutati ma premium (15-40% in meno rispetto all’impressionante marchio del 2008) è in aumento, così come una “traiettoria ascendente” Per la produzione di marchi che hanno “qualità eccezionale e slancio del marchio”. Il miglior vino di Cult Wines tra quelli selezionati dai produttori lo scorso anno è stato il Cedric Bouchard Les Ursules Blanc de Noir del 2012, che è cresciuto del 332% negli ultimi cinque anni.

Lo champagne rosa, più raro del bianco, è più costoso. Secondo Liv-Ex, i prezzi dei modelli premium vintage 2008 sono, in media, più alti del 96% nelle sei case più vendute. La scarsità fa aumentare anche i prezzi per formati molto grandi, come jeroboam e matusalemme.

Non sorprende che aziende come Artemis Group di François Pinault, proprietaria di Château Latour, la prima azienda vinicola di Bordeaux, stiano iniziando a investire nella regione. Nel 2022, Jackson è stato posseduto da Artemis. Si spera che possa ottenere visibilità e fama in futuro.

Sulla base delle raccomandazioni di Cult Wines, Charles Curtis e Vinovest, ecco otto champagne che vale la pena acquistare. Come puoi vedere nelle mie note di degustazione, nessuno di loro ti deluderà.

grandi produttori di champagne

Dom Perignon 2008 ($ 375)

Questa scelta può sembrare troppo ovvia, ma c’è sempre una richiesta di pregiato vintage da parte dei marchi di lusso più famosi al mondo. Soprattutto in Asia, dove cresce l’interesse per lo champagne. Il Giappone è già di moda. È un vino brillante, maturo e speziato.

Brut Krug d’annata 2006 ($ 400)

Ultra premium, amato dagli intenditori per la sua eleganza ricca e divertente. Negli ultimi cinque anni, il prezzo del 2006 è aumentato del 57%, ma è ancora la metà del prezzo leggermente migliore del 2008.

Louis Roderer Cristallo 2012 ($ 345)

Il limone e il Cristal puro tendono ad apprezzarsi rapidamente, quindi sono sempre molto richiesti. Il prezzo di questo vecchio modello, il primo ad essere certificato biodinamicamente, è aumentato dell’80,1% da aprile 2021 a febbraio 2023.

2008 Vintage Rare Brut Millesimato ($ 175)

Questo frizzante dal buon prezzo e meno conosciuto è estremamente raro: ha debuttato nel 1976 e sono stati prodotti solo 12 vini. I prezzi dei vini vecchi sono in aumento.

Produttore di champagne

2017 Cédric Bouchard Roses di Jeanne Les Ursules Blanc de Noirs ($ 320)

Una stella nel mondo dei coltivatori, Bouchard produce un vigneto monovarietà, monoannata, monoannata, senza dose in piccole quantità. Questo caffè classico ha un seguito. Il marchio è stato uno dei Top 10 di Cult Wines l’anno scorso.

Dhondt-Grellet Le Bateau Vieilles Vignes Extra Brut 2016 ($ 250)

Graing afferma che il prodotto sta guadagnando terreno grazie alla sua qualità fenomenale e i suoi vini spumanti offrono ancora “un eccellente valore relativo”.

Egly-Ouriet Grand Cru Millesimato Brut 2013 ($ 800)

Stella nascente degli investimenti tra i produttori di Champagne, il suo valore per il 2009 è aumentato del 257% nel 2022. Quest’ultima annata è molto elegante.

Jacques Selous Grand Cru Extra Brute Millesime 2009 ($ 1.800)

Piccola produzione (4.000 casse per annata), alta qualità e buona reputazione hanno spinto questo marchio nell’élite della regione. L’anno scorso ha avuto il miglior prezzo medio in un Liv-Ex ed è il numero 11 nella lista Power 100. Il 2006 è l’annata moderna più economica della lista. Il 2006 è l’annata moderna più economica sul mercato.

