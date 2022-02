Cianuro, un elemento mortale que podría ser el precursor de la vida en la Tierra

El cianuro es un grupo químico que consiste de un átomo de carbono conectado un átomo de nitrógeno por tres enlaces (C=N). La mayoría de estas sustancias figlio veneno potenti e de accion veloce. Pero no solo eso, ahora el elemento podría tener un roll clave en las primeras reacciones metabólicas para crear compuestos basados ​​en el carbono a partir del CO2convirtiéndose en el precursore de la vida en la Tierra.

Una ricerca sugiere que la respuesta está específicamente en el cianuro de hidrogeno, un gas utilizado en armas químicas que es mortal para los seres vivos. Cuando buscamos señales de vida (ya sea en la Tierra primitiva o en otros planetas) nos basamos en la bioquimica que sabemos que esiste en la vida attuale. El hecho de que estas mismas reacciones metabólicas puedan ser impulsadas por el cianuro demuestra que la vida puede ser muy diferente”, explica el doctor Ramanarayana Krishnamurthyprofessore associato di professione in Scripps Research e autore principale.

En la actualidad, algunas batteris que existen hoy utilizan una serie de reacciones químicas conocidas como el ciclo inverso dell’acido tricarbossilico (ciclo r-TCA) para metabolizar el dióxido de carbono y el agua. Algunos científicos sospechan que el ciclo r-TCA se prodotto sulla superficie della Terra primitiva per creare le molecole necessarie per la vida.

El ciclo r-TCA effettiva dipendenza dalle proteine ​​​​complejas que no habrían existido antes de que la vida evolucionara. Entonces probaron las reacciones en un tubo de ensayo e se demostró que el cianuro actuó en lugar de las proteínas o los metales per il trasporto di elettroni tra le moléculas. Il ciclo basado en el cianuro se ejecutó a temperatura ambiente e in un ampio raggio di pH que reflejaba e stado de l’atmosfera en la Terra primitiva.

Aunque no hay forma demostrar qué reacción se produjo en la Tierra primitiva, el descubrimiento permite desarrollar hipótesis que podrían ser compatibili con la vida. Además, este descubrimiento brinda a los científicos un’idea de la quimica potencial e altri planetas.

La ricerca fue publicada en la revisione Chimica della natura.