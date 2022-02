Usuarios de iOS, también espiados por una presa di rivale del gruppo NSO

Una de las historias más impactantes del último año en materia de privacidad y ciberseguridad fue la rilevazione dello spyware Pegasodell’impresa israeliana Gruppo NSO, in miglia di dispositivi mobili alrededor del mondo. Entre los afectados estuvieron los usuarios dell’iPhone, può essere iOS también sufrió la presenza del software espía tramite una falencia en iMessage. Y si bien la vulnerabilidad se reparó y Apple tomó Medidas giudiziariese conocio que no fue la única compañía que la explotó.

Según un inform de Reutersotra empresa orionda de Israel lamada QuaDream también fue capaz de espiar e gli usuarios dell’iPhone. Aparentemente dicha firma aprovechó la misma falencia en el software de Apple que utilizó NSO Group y la explotó en simultáneo a Pegasus.

Il citado medio indica que ambas compañías utilizaron métodos muy similares para lograr su cometido de hackear iOS. Y resultaron ser tan parecidos que los de Cupertino fueron capaces de incapacitar el espionaje de ambas con un mismo parche de seguridad. Peccato l’embargo, il gruppo NSO ha abbandonato l’esistenza di una cooperazione con QuaDream.

Un punto llamativo in questa storia e in questo QuaDream ha una descrizione come una empresa más pequeña e un perfil mucho más bajo. Perù Reuters cita a Bill Marczak, un experto en ciberseguridad que trabaja junto a Citizen Lab, quien analizó sus herramientas; este asegura que la capacità delle lass masmas está e l’altura de las de NSO Group, al menos en esta vulnerabilidad in particolare. Non è stata data alcuna affermazione per l’accesso al sito ForcedEntry, il metodo utilizzato per lo spyware e l’iPhone, è disponibile il catalogo come uno de los exploit tecnicamente più sofisticati que se hayan rilevato.

NSO Group y Pegasus no son las únicas amenazas de las que debe cuidarse Apple

foto por Sergio Nista it Spruzza

Se bien Pegasus no se ha crado per atacar única y específicamente su iPhone, su ingreso a iOS ha sido un golpe muy importante. Al fin y al cabo, el sistema operativo móvil de Apple siempre se ha destacado por su nivel de seguridad. Esso no lo hace infalible, lógicamente, pero también es insólito que dos empresas distintis hayan podido explotar —a su manera— la misma vulnerabilitàdad en simultáneo.

Lo que también espone il caso di QuaDream es que cada vez esisten más compañías dedicadas a la ciberinteligencia, o lo que es lo mismo: el espionaje. E informa de Reuters indica che esta empresa se fundó en el 2016 con un exmilitar israeliano ed esempi di NSO Group come incargados. Desde entonces, la firma habría ofrecido REIGN, su software de hackeo, a multiples gobiernos, entre ellos México, Singapur, Indonesia y Arabia Saudita.

Pero a pesar de su bajísimo perfil, que se sustentaría en la ausencia de un sitoo web donde se explique su negocio y al impedimento a sus empleados a que hagan mención pública de su trabajo, la compañía podría no quedar exenta de alguna reprimenda internacional. Recordemos que en el caso de NSO Group no solo hubo una demanda presentada por Apple, sino también una introducción a la lista nera di Stati Uniti por ser considerada una amenaza de seguridad.

