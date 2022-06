Cittadinanza italiana: come cercare online i certificati di nascita italiani

Processi Cittadinanza italiana Questo può essere un mal di testa per molti, soprattutto quando non hai nessuno dei tuoi documenti ancestrali. Cioè, per ottenerlo, bisogna prima “ricostruire” dall’Italia, che in alcuni casi può interessare fino a quattro generazioni fa.

Il primo requisito è avviare il processo Ricostruzione Cittadinanza italiana Ottenere un certificato di nascita degli antenati in Italia quando Nessun documento o atto oltre al nome o cognome, Molte persone vogliono iniziare la ricerca della doppia cittadinanza tramite un agente o andare in Italia.

Dall’Italia negano che la cittadinanza italiana “Ius Sanguinis” sia in pericolo

Tuttavia, Il Puoi avviare il processo online gratuitamenteChiunque può accedere al proprio certificato di nascita”avo“- noto come nonno italiano, bisnonno o bisnonno – menzionato nel suo discorso fino a frequentare l’ambasciata in Argentina.

Come trovare su Internet il certificato di nascita di un nonno o bisnonno italiano?

La ricerca si baserà sui dati ancestrali del richiedente.

C’è molto là fuori I siti discutono i minuti e iniziano a unire l’albero genealogico. Sono generalmente gratuiti, ma offrono un servizio a pagamento per velocizzare alcune ricerche. La complessità della ricerca dipende dai dati a disposizione del richiedente: se il luogo di nascita è noto o meno, il cognome è noto, ecc.

Com’è il motore di ricerca che aiuta a scoprire su quali navi arrivarono i nostri antenati in Argentina

Come primo passo, si consiglia di consultare la famiglia in Argentina: zii, zie, nonni, nonne, eventuali parenti legati alle origini italiane. Se non si riceve risposta, il Stato Civile Italiano Puoi ottenere consulenza online nei siti più utilizzati: Ricerca di famiglia Y Portale Antennati. Entrambi dispongono di vaste banche dati basate sul Registro Civile Italiano e sui Registri Parrocchiali. Offrono una varietà di modi per trovare dati sulle persone nate in Italia.

Il sito web del Ministero della Cultura italiano fornisce un database completo.

A seconda delle informazioni in possesso del consulente, il sistema può visualizzare le informazioni in formato immagine o trascrizione. Un altro modo è cercare dal comune o dalla parrocchia Italiansters.com.

Cosa fare dopo?

Dopo aver compilato i campi del modulo, l’utente può Scarica copie digitali gratuite dei giochi. Rivelerà solo informazioni ancestrali come luogo di nascita e data. Tuttavia, manca ancora il passaggio più importante: Richiedere al Comune italiano di competenza un certificato di nascita certificata.

Modulo di ricerca della famiglia.

Come richiedere la cittadinanza italiana e quali sono i requisiti?

Se l’utente ha un certificato di nascita online con i dati di un nonno, bisnonno o bisnonno italiano, deve Inviare un’e-mail al Comune italiano competente. La casella è reperibile tramite qualsiasi motore di ricerca effettuando una ricerca sul sito web del Comune.

In una mail da scrivere in italiano, devi richiedere un certificato di nascita “multilingue”, in italiano e spagnolo. Quando, Secondo la normativa italiana, è diritto dei discendenti degli italiani ricevere gratuitamente i documenti per posta., Ma considerando la burocrazia e la distanza tra Argentina e Italia potrebbero volerci diversi mesi.. La chiave è essere pazienti.

