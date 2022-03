Come Daniil Medvedev ha preso il primo posto da Novak Djokovic a Miami | Tour ATP

Daniil Medvedev ha la possibilità di riconquistare il primo posto nella classifica ATP ed estromettere Novak Djokovic alla conclusione del Miami Open presentato da Itao.

Se l’allievo Gilles Cervara riuscirà a raggiungere almeno le semifinali nella seconda edizione dell’ATP Masters 1000 della stagione, inizierà il 4 aprile la sua seconda trasferta ai vertici del tennis maschile. Il 28 febbraio, Medvedev è diventato il 27° giocatore a raggiungere il numero uno della classifica mondiale da quando è stata creata la classifica ATP nel 1973.

Se Medvedev perde prima delle semifinali, Djokovic continuerà ad essere il numero uno al mondo. Il serbo ha riguadagnato il primo posto lunedì dopo una lite sul BNP Paribas Open, quando Medvedev è stato sconfitto al terzo turno da Gael Monfils.

Djokovic (8465 punti) è attualmente in testa a 55 punti su Medvedev (8410). Il 4 aprile Djokovic perderà punti a Miami 2019 (45) e Medvedev vedrà scendere i suoi punti a Miami 2021 (180), regalando al serbo un vantaggio temporaneo di 190 punti.

Tuttavia, con Djokovic che non gareggia a Miami, la battaglia per il primo posto cade su Medvedev. Il campione di quattro titoli ATP Masters 1000 tenterà di vincere la sua prima corona della stagione in Florida.