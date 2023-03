Come può un film non americano vincere un Oscar? Il direttore del Festival di Cannes accusa i premi di Hollywood e difende le storie “per adulti”.

30 marzo 2023, 21:31 – Aggiornato il 30 marzo 2023, 21:52

Quando Thierry Frémaux parla, di solito alza il pane. Direttore del prestigioso Festival di Cannes Di solito non usa mezzi termini quando si tratta di entrare nei giardini più diversi O, diciamo, entrare nella mischia aperta con il potente Netflix mentre alza con orgoglio lo stendardo della distribuzione tradizionale.

Prima l’America

Questa settimana, il ragazzo di Tullins ha gli occhi puntati sulla cerimonia finale di consegna dell’Oscar, dove il brillante “Tutto in una volta e ovunque” è passato, superando stimati registi come Steven Spielberg. Questo, come non poteva essere di meno, non piacque a Frémaux, il quale, durante una conversazione con lui diversiNemmeno lui ha esitato Challenge Best Picture Awards assegnato a prodotti non statunitensi – o gli americani, come li chiama lui.

“Ho pensato che la cerimonia fosse molto bella e mi ha reso felice di vedere il premio Michelle Yeoh. Sono rimasto deluso dal fatto che Steven Spielberg non lo fosse, perché il suo film è una lettera d’amore al cinema. Inoltre non capisco perché ‘Il triangolo della tristezza ‘ non poteva competere per l’Oscar per il miglior film internazionale.” Anche se è in inglese. Quindi, come può un lungometraggio non americano vincere l’Oscar per il miglior film se è un tributo di gala al cinema americano? Ma è un film coreano.

In particolare, Il triangolo del dolore, il recente vincitore della Palma d’oro, è stato girato prevalentemente nella lingua di Shakespeare, e le regole dell’Accademia richiedono che le nomination per la categoria Miglior film internazionale siano girate “prevalentemente (più del 50%) in una o più lingue. diverso dall’inglese.” Lascia il titolo di Ruben Östlund fuori dall’equazione.

Lasciando da parte questi piccoli dettagli, Honshu ha sostenuto gli autori americani e le storie “per adulti”, e La Francia rivendicata come una specie di oasi Per quel cinema considera una gamba nera. Quel “cinema vero” di cui parla Andrés Trasado.

“Il cinema è un’entità imprecisa e dobbiamo rispettarne l’incertezza, la fragilità e il fascino. L’apporto di tonnellate di denaro non ha mai reso i film migliori. Perché i film esistano, abbiamo bisogno soprattutto di artisti e professionisti. Anche gli studi cinematografici di Hollywood, i cui la vocazione è fare profitti Abbiamo sempre rispettato questa regola incrollabile, speriamo che i film dei grandi autori americani trovino di nuovo il loro pubblico negli States, e che il pubblico torni a godere di quelle meravigliose, bellissime storie per adulti. vedere che questi film stanno andando così bene in Francia. Penso che il nostro Best Country International sia stato per “Babylon” di Damien Chazelle, e anche il fantastico “The Fabelmans” di Steven Spielberg va bene qui”.

E soprattutto, visto che non può essere da meno, il buon vecchio Thierry spazza la casa e lo ricorda ai professionisti del settore Non è necessario pubblicare un film a novembre per avere la stagione dei premi al meglio. C’era da dimostrarlo.