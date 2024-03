Come riparare una chiavetta USB a casa senza spendere nulla

Prima di sbarazzarti della tua USB, dovresti provare questo trucco per evitare di perdere i file salvati. (Foto: archivio Infopay)

IL porta USB Sono dispositivi indispensabili nel mondo di oggi, utilizzati da milioni di persone per archiviare e trasferire dati in modo pratico ed efficiente. Queste piccole unità di archiviazione portatili hanno rivoluzionato il modo in cui condividiamo le informazioni e gestiamo i file digitali.

Tuttavia, nonostante la loro comodità e utilità, non sono esenti da problemi. Possono guastarsi o danneggiarsi a causa di diversi fattori, come la rimozione errata del dispositivo, virus o semplicemente la naturale usura derivante dall'uso prolungato.

Quando l'unità flash USB si guasta o è danneggiataL'impatto può essere significativo, soprattutto se contiene file importanti o ricordi preziosi. La cosa buona è che ci sono modi per provare a riparare una chiavetta USB senza dover ricorrere a servizi tecnici di terze parti o scaricare software aggiuntivo che potrebbe compromettere la sicurezza dei dispositivi.

Per implementare queste soluzioni è necessario disporre di un computer dotato di porta USB (illustrazione)

il prossimo, Esploreremo alcuni passaggi semplici ma efficaci che qualsiasi utente può seguire per provare a salvare il proprio dispositivo e le informazioni su di esso.

Prima di iniziare qualsiasi procedura è necessario collegare la memoria USB all'apposita porta del proprio dispositivo Computer. Assicurati che il tuo computer lo riconosca. Se il sistema operativo non lo rileva, provare un'altra porta USB.

Le unità flash USB sono adattabili a diversi dispositivi. (Immagini Getty)

più di Sistemi operativi Dispone di strumenti integrati che possono aiutare a risolvere i problemi comuni con i moduli di azionamento. magazzinaggio.

Su Windows: È possibile utilizzare lo strumento di riparazione degli errori di Windows. Per fare ciò, apri “Questo PC” o “Risorse del computer”, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla chiavetta USB e seleziona “Proprietà”. Vai alla scheda Strumenti e fai clic su Controlla nella sezione Controllo errori. seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Su macOS: Apri Utility Disco, seleziona l'unità flash USB dall'elenco a sinistra e fai clic su Pronto Soccorso. Quindi seguire le istruzioni per riparare l'unità.

Questa soluzione funziona sia con Apple che con Windows. (Immagine: Unsplash)

Se i passaggi precedenti non funzionano, la formattazione dell'unità flash USB potrebbe essere una soluzione. Tuttavia, dovresti tenere presente che questo processo eliminerà tutti i dati memorizzati sull'unità. Pertanto, prova questo metodo solo se non riesci a recuperare i dati con altri mezzi.

Su Windows : aprire “Questo PC” o “Risorse del computer”, fare clic con il tasto destro del mouse sull'unità USB e selezionare “Formatta”. Dall'elenco a discesa File System, seleziona “FAT32” per unità fino a 32 GB o “exFAT” per unità più grandi. Seleziona l'opzione “Formattazione veloce” e fai clic su “Avvia”.

Su macOS: Utilizza Utility Disco, seleziona l'unità flash USB, fai clic su Cancella, scegli il formato desiderato (MS-DOS (FAT) per compatibilità con Windows o exFAT per unità più grandi) e fai clic su Cancella.

Formattare una USB significa perdere tutti i file salvati sul dispositivo. (informazioni sull'immagine)

Per gli utenti più avanzati o per quei casi in cui il sistema operativo non riesce a riparare l'unitàl'utilizzo della riga di comando potrebbe essere un'opzione.

Su Windows: Apri un prompt dei comandi come amministratore e inserisci il comando diskpart. Quindi digita list disk per mostrare tutti i dischi collegati. Seleziona l'unità USB in base alle dimensioni e al tipo, seleziona il disco X, dove X è il numero dell'unità. Infine, esegui un avvio pulito.

Su macOS: Apri Terminale e usa il comando diskutil list per selezionare la tua chiavetta USB. Successivamente, esegui diskutil EraseDisk FAT32 MYUSB MBRFormat /dev/diskX, sostituendo MYUSB con il nome che vuoi dare all'unità e /dev/diskX con l'ID dell'unità USB. Questo formatterà l'unità.

Tuttavia, se i dati archiviati sono di vitale importanza e questi metodi non funzionano, potrebbe essere consigliabile rivolgersi a specialisti specializzati nel recupero dati. Inoltre, è consigliabile conservare un backup dei dati più importanti per evitare perdite irreparabili.