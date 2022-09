Come risparmiare batteria con una semplice regolazione

Risparmia la batteria del tuo cellulare con una semplice configurazione in Google Foto. Senza dubbio, è un trucco molto utile per migliorare l’indipendenza.

Migliorare l’autonomia mobile è qualcosa per cui tutti ci sforziamo, poiché una maggiore durata della batteria ci consentirà di non aver più bisogno del caricabatterie di tanto in tanto. Potrebbe essere una soluzione per risparmiare batteria in Google Fotouna piattaforma di archiviazione di foto su cloud sviluppata da Il Google. con un’impostazione In questo servizio, noterai come la durata della batteria dello smartphone è più lunga.

Secondo l’utente tuqoty su RedditTre impostazioni sul tuo Galaxy S22 aiutalo Migliora le prestazioni del telefono e migliora l’autonomia. Uno di loro è Disattiva il backup di Google Foto Bene, poiché questa funzione funziona quasi tutto il giorno, consuma molta batteria. Successivamente, conosciamo maggiori dettagli su questa semplice modifica di Risparmia la batteria sul tuo cellulare.

Trucco di Google Foto: come risparmiare batteria con una semplice modifica

Backup di Google Foto Salva ogni foto nel momento in cui la scatti, quindi la funzione di memorizzazione è sempre attiva. Ciò presuppone anche un grande consumo di risorse Consumo della batteria durante il giorno. Quindi, disabilitando il backup di Google Foto, l’utente tuqoty su Reddit ha scoperto che il suo telefono cellulare funziona meglio.

Secondo questo utente, ora può scattare molte foto ed eliminarle più velocemente in un secondo momento. la ragione? Google Foto non interferisce più ogni volta che viene scattata una fotoQuindi il telefono ha prestazioni migliori e un’esperienza utente più fluida. Inoltre, poiché il backup è inattivo, Anche il consumo della batteria del dispositivo è inferiore.

6 trucchi di Google per risparmiare batteria sul tuo telefono Android

Proprio come hai lavorato con questo utente con un Samsung Galaxy S22 con un processore Qualcomm, può funzionare per te sul tuo telefono. se vuoi Disattiva il backup di Google Foto sul tuo cellulare Per migliorare l’indipendenza, segui questi passaggi:

Apri l’app Google Foto. Clicca sulla tua immagine del profilonell’angolo in alto a destra. Accedi alla sezione Impostazioni dell’immagine. andare all’interno Backup e sincronizzazione. Deseleziona l’opzione “Backup e sincronizzazione”.

In questo modo, il tuo cellulare non dovrà accendersi ogni volta che scatti una foto per salvarla nel cloud di Google. Se desideri continuare a salvare le foto su Google Foto, puoi procedere Backup ogni pochi giorni. Un’altra opzione è Salva le tue foto direttamente sulla scheda microSD per tenerli lì. Certo che puoi farlo anche tu Salvalo sul tuo computer o disco rigidoE da lì passali manualmente a un altro piattaforma di archiviazione cloud.

Per quanto riguarda il risparmio di carica della batteria sul tuo cellulare, dovresti sapere che ci sono altre impostazioni che puoi effettuare per ridurre la dipendenza dal caricabatterie. Ad esempio, puoi Risparmia batteria con l’impostazione Consiste in Disattiva le caselle di controllo “Ricerca WiFi” e “Ricerca Bluetooth” nel dispositivo.