Come utilizzare i promemoria di Telegram

Sapevi che puoi usare Telegram per creare promemoria? Scopri qui come funziona questo strumento, è molto utile!

Puoi anche creare promemoria dall’app Telegram per PC.

Stanco di utilizzare app per aggiungere promemoria sul tuo dispositivo mobile? Se la tua risposta è “SÌ” Di solito usi Telegram per comunicare con i tuoi amici e familiari, perché Hai davanti ai tuoi occhi uno strumento che risolverà questo inconveniente. Grazie agli ultimi aggiornamenti ricevuti da questa app di messaggistica, Qualsiasi utente può creare promemoria in modo semplice, veloce e gratuito.

Naturalmente, come di solito accade con molte funzioni offerte dall’app Telegram su Android e iOS, come quelle che permettono di creare storie, Lo strumento di creazione dei promemoria è nascosto.

Affinché tu non debba perdere tempo a cercarlo, ti mostreremo passo dopo passo tutto ciò che devi fare per farlo Utilizza i promemoria di Telegram dal tuo dispositivo mobile. Ricorda che devi aggiornare l’app alla versione più recente per usufruire di questa funzionalità.

Come creare un promemoria utilizzando l’app Telegram?

Tenendo presente che i promemoria di Telegram possono essere utilizzati solo dalla cosiddetta sezione “messaggi salvati”una funzione che ti consente di inviare messaggi a te stesso, salvare foto sul cloud gratuitamente e altro ancora, È essenziale che tu sappia come accedere a quella chat.

Ecco perché, nel prossimo tutorial, non solo ti spiegheremo come usare i promemoria di Telegram, ma ti insegneremo anche come trovare la famosa chat chiamata “messaggi salvati”E Non perderlo!

La prima cosa che dovresti fare è Apri l’applicazione Telegram dal tuo dispositivo mobile.

dal tuo dispositivo mobile. Una volta che sei nella rispettiva app di messaggistica, dovrai farlo Fare clic sulle tre linee orizzontali situato nella parte superiore sinistra dello schermo.

situato nella parte superiore sinistra dello schermo. Vedrai un elenco contenente diverse opzioni, fai clic sull’opzione che dice “impostazioni”.

Quindi dovresti Copia il tuo nome utente.

Torna alla schermata principale di Telegram (dove appaiono tutte le chat) e Clicca sulla piccola lente d’ingrandimento che appare in alto a destra sullo schermo.

che appare in alto a destra sullo schermo. Incolla il tuo nome utente nella casella di ricerca . In pochi secondi, Telegram ti mostrerà quale conversazione è stata connessa “messaggi salvati”.

. In pochi secondi, Telegram ti mostrerà quale conversazione è stata connessa “messaggi salvati”. Puoi bloccare detta chat Quindi non perdetelo di vista.

Dopo aver trovato quella chat, dovrai accedervi.

Digita il promemoria che desideri aggiungere a Telegram . Dopo aver digitato ciò che vuoi che Telegram ti ricordi, devi continuare a cliccare sul pulsante “Invia” (icona verde).

. Dopo aver digitato ciò che vuoi che Telegram ti ricordi, devi continuare a cliccare sul pulsante “Invia” (icona verde). Per questo, dovrai fare clic sull’opzione che dice Crea un promemoria.

Seleziona il giorno e l’ora Dove vuoi che Telegram ti ricordi il messaggio che hai scritto.

Dove vuoi che Telegram ti ricordi il messaggio che hai scritto. Se hai eseguito correttamente tutti i passaggi, verrà visualizzato il promemoria che hai creato.

Da notare che Telegram non impone alcun tipo di restrizione sul numero di promemoria che è possibile creare Puoi utilizzare questa funzione quante volte vuoi.

Come vedere, modificare o eliminare i promemoria di Telegram?

Se hai già utilizzato questa funzione, ma vuoi vedere Dove vengono conservati questi promemoria? Oppure devi modificare o eliminare quelli che hai già creato, ti consigliamo di seguire tutti i seguenti passaggi:

Entra nella chat di Telegram chiamata “messaggi salvati”. Una volta inserito, Fare clic sull’icona del calendario che appare a destra “Messaggio”.

che appare a destra “Messaggio”. Seleziona il promemoria che desideri modificare o eliminare.

Verranno visualizzate diverse opzioni nella parte superiore dello schermo. Se fai clic sulla piccola matita, puoi modificare il rispettivo promemoria. Se invece fai clic sul cestino, puoi eliminare il promemoria selezionato.

Premi il pulsante “escludere”farà sì che Telegram elimini il promemoria selezionato.

Ultimo, ma non per importanza, Tutti i promemoria rimarranno memorizzati nell’icona del calendario Che appare nella chat chiamata “messaggi salvati”. Insomma nessun promemoria verrà cancellato automaticamente, quindi potrete sempre visualizzarlo da questa sezione.