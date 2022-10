Francoforte schiaccia Xabi Alonso 5-1 Leverkusen

Xabi Alonso ha subito una nuova delusione sabato come allenatore del Leverkusen, che ha perso 5-1 contro il Francoforte nel decimo turno del campionato tedesco.

Dopo aver perso 3-0 contro il Porto in Champions League mercoledì, la seconda sconfitta in tre partite ha segnato la fine della luna di miele dell’ex stella spagnola come allenatore e ha lasciato la sua squadra impantanata in una battaglia per la retrocessione.

Il Leverkusen ha subito sei sconfitte finora in questa stagione.

L’ecuadoriano Piero Hincape è stata la figura tragica del Leverkusen, segnando l’unico gol della squadra prima di essere espulso.

Daiichi Kamada ha aperto il calcio di rigore pochi istanti prima della fine del primo tempo.

Hincape pareggia con uno splendido colpo di testa al 56′, ma due minuti dopo il Francoforte recupera il vantaggio con un gol di Kolo Mwani e lo allunga con un tiro di Jesper Lindstrom al 65′.

Kamada ha segnato su rigore al 72 ‘, una mossa che ha fatto guadagnare a Hinkapi il secondo cartellino giallo e lo ha espulso.

L’argentino Lucas Alario ha messo i numeri finali all’86’.

Lo Stoccarda ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione con un 4-1 sul Bochum ultimo.

Il Wolfsburg ha pareggiato 2-2 con il Borussia Moenchengladbach, mentre il Mainz ha battuto il Werder Brema 2-0.

Il Lipsia ospita l’Hertha Berlino nella partita notturna.