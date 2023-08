Con il massimo dei voti, la Namibia riceve Diaz-Canel

Windhoek, Namibia. – Pochi minuti dopo il suo arrivo in questo amato Paese, il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista e Presidente della Repubblica di Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, si è recato nella residenza della Presidenza, dove il suo Presidente mozambicano è stato ed è stato solennemente accolto dal suo omologo El Hadji Geingob.

Dopo la parte pronunciata dal Comandante delle Forze, ho ascoltato gli inni nazionali dei due Paesi, accompagnati da 21 saluti di artiglieria. Appena terminata la parata militare in onore del Capo dello Stato cubano, i leader hanno accolto e presentato le loro delegazioni. Il culmine della cerimonia sono stati i balli folcloristici in cui, nonostante i rigidi protocolli, è diventato evidente l’affetto che questo paese prova per Cuba.

Con l’arrivo di un notabile delle Grandi Antille in Namibia, accompagnato dalla sua compagna, Liz Cuesta Peraza, sabato a mezzogiorno (ora locale), è iniziata la visita ufficiale della delegazione cubana in questo amato paese, la quarta ed ultima della lista. . Il tour che è partito dall’Angola, passando per i paesi africani, domenica scorsa.

Poco prima di lasciare la città mozambicana di Maputo, con un volo di tre ore, il Capo di Stato cubano ha incontrato i rappresentanti della cooperazione cubana in Mozambico, i residenti di quel paese e i mozambicani che hanno studiato nel nostro paese. Si è parlato di affetto, solidarietà e impegno, sottolineando ancora una volta quanto Cuba sia amata in queste terre del mondo.

Durante il suo soggiorno nella Repubblica della Namibia, ha incontrato la delegazione cubana guidata dal presidente Diaz-Canel, composta dal membro del Politburo e ministro degli Affari Esteri Bruno Rodríguez Parrilla; il capo della sanità pubblica, José Ángel Portal Miranda; la Consigliera di Stato e Rettore dell’Università dell’Avana, Miriam Nicado García; Capo del Dipartimento Relazioni Internazionali del Comitato Centrale del Partito, Emilio Lozada García; Il Primo Vice Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri, così come altri funzionari delle relazioni estere, onoreranno gli eroi e i martiri di questa nazione africana, e realizzeranno scambi con collaboratori, membri delle missioni statali, residenti e amici cubani. di solidarietà.

In modo speciale, il Capo di Stato delle Grandi Antille parteciperà questo sabato pomeriggio alla cerimonia di commemorazione del Giorno degli Eroi della Namibia.