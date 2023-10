Biden e il muro al confine, una svolta nella politica statunitense sull’immigrazione

Alcuni analisti descrivono come una decisione ipocrita e contraddittoria la decisione dei democratici di dare il via libera alla costruzione di un muro di frontiera di 32 chilometri in Texas con il pretesto di fermare l’ondata di ingressi illegali negli Stati Uniti.

Nel 2020, il candidato Biden ha promesso che non avrebbe costruito un altro centimetro di muro se fosse stato eletto, e una delle sue prime azioni dopo essere entrato in carica nel gennaio 2021 è stata quella di fermare la costruzione della barriera anti-immigrazione.

Tuttavia, nel suo ultimo annuncio, ha annullato 26 progetti di legge per riprendere la costruzione del muro di confine.

Questa sarà la prima volta che utilizzerà l’ampia autorità esecutiva spesso utilizzata sotto Trump (2017-2021).

Tra le leggi a cui rinunceranno ci sono molte delle stesse leggi che i democratici hanno cercato di proteggere in passato.

Ad esempio, il National Environmental Policy Act, l’Endangered Species Act, il Federal Water Pollution Control Act (Clean Water Act) e il Clean Air Act.

Di fronte a questo cambiamento di Biden, Trump, che ha fatto del muro una delle sue promesse chiave nella campagna elettorale del 2016, ha reagito immediatamente, scagliando frecce contro la sua piattaforma Truth Social.

Ha scritto: “Joe Biden si scuserà con me e con gli Stati Uniti per aver impiegato così tanto tempo ad agire e per permettere che il nostro Paese venga inondato da 15 milioni di immigrati clandestini, provenienti da luoghi sconosciuti?”

L’amministrazione Biden riprenderà anche le deportazioni dei venezuelani direttamente nel loro Paese, nel tentativo di arginare il flusso record di attraversamenti al confine tra Stati Uniti e Messico.

La polizia di frontiera ha segnalato quasi 300.000 incontri nel settore della valle del Rio Grande tra l’ottobre dello scorso anno e lo scorso agosto.

Trump si è vantato di aver costruito circa 480 chilometri di muro di confine quando ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per la rielezione nell’agosto 2020.

Il repubblicano ha dichiarato: “Il muro sarà pronto presto e i nostri numeri alla frontiera sono i migliori della storia”. Ha fatto una dichiarazione che ha suscitato polemiche quando ha affermato che “A proposito, il Messico sta pagando per il muro, se non lo fai”. ‘T.” “Non lo so.””.

Il confine tra Stati Uniti e Messico è lungo 3.142 chilometri e prima che Trump entrasse nel palazzo esecutivo, c’erano barriere o muri di separazione su circa un terzo del confine, ovvero circa 1,50 chilometri.