Visa Lottery 2025: tutto quello che devi sapere per candidarti

Chiama per Programma di visto per immigrati diversificaticonosciuto anche come “Lotteria Visa 2025” Anche “Lotteria della carta verde 2025“, dal Dipartimento di Stato americano, ora aperto.

Questo programma offre l’opportunità a persone non statunitensi di ottenerlo Visto americanoad eccezione delle persone nate in Messico, che quest’anno saranno esentate Lotteria dei visti.

Se sei idoneo, ti diremo tutto ciò che devi sapere per poter candidarti a questo sorteggio e cercare il documento desiderato.

Cos’è la lotteria dei visti 2025?

Ufficialmente noto come Programma di visto per immigrati diversificatiIL Lotteria dei visti È un programma di immigrazione amministrato dal governo degli Stati Uniti attraverso il Dipartimento di Stato americano.

È stata fondata nel 1990 come parte di Legge sull’immigrazione e la nazionalità degli Stati Uniti (INA, la sua abbreviazione in inglese), il cui obiettivo è promuovere la diversità etnica e nazionale Popolazione immigrata negli Stati Unitioffrendo alle persone provenienti da paesi con bassi livelli di immigrazione verso quel paese l’opportunità di ottenere Visto d’immigrazione.

Come funziona la lotteria dei visti 2025?

La lotteria dei visti è un’ottima opzione per ottenere questo prezioso documento. Immagini Getty

Ogni anno il Dipartimento di Stato americano annuncia l’apertura del centro Lotteria dei visti, di solito in autunno. Per un periodo limitato, i cittadini dei paesi ammissibili possono presentare domanda online gratuitamente. È importante notare che non tutti i paesi sono ammissibili e l’elenco dei paesi ammissibili può cambiare di anno in anno.

Al termine del periodo di registrazione ha luogo un processo di selezione casuale durante il quale a tutti gli ordini validi vengono assegnati numeri di conferma. Un numero specifico di candidature provenienti da ciascuna area geografica viene quindi selezionato casualmente e viene data loro l’opportunità di candidarsi Visto per la diversità.