20° anniversario di ottobre: ​​cosa è successo in questo giorno?

Ogni anno, il 19 ottobre, si commemorano anniversari ed eventi storici accaduti in Argentina e nel mondo che hanno lasciato un segno nell’umanità. In questa data si sono verificati eventi importanti che vanno dal L’esordio in Serie A di Diego Armando Maradona, la nascita di Tom Petty, il centesimo gol di Enzo Francescoli al River e al Chiefs Day.

Di seguito vi raccontiamo i fatti più importanti:

1953: nasce Tom Petty

Il musicista e polistrumentista americano Tom Petty è nato nella città di Gainesville (Florida, USA).Che ha registrato più di 20 album e venduto 80 milioni di copie.

1958 – Nasce Viggo Mortensen

L’attore americano Viggo Mortensen è nato a Manhattan, New York. Che ha girato più di 50 film, compresi i tre della saga il Signore degli Anelli. Mortensen, di origini danesi, è diventato tifoso del San Lorenzo quando ha trascorso parte della sua infanzia a Buenos Aires.

1976 – L’esordio di Diego Maradona

All’età di 15 anni, 11 mesi e 20 giorni, Diego Maradona ha fatto il suo debutto in prima divisione con l’Argentinos Juniors. Questo è avvenuto nella sconfitta contro il Talleres de Cordoba con il punteggio di 1 a 0 nell’ottavo appuntamento del campionato nazionale. Maradona è entrato in campo a inizio ripresa per sostituire Robin Giacobetti.

1979 – La Masia

Il Club spagnolo di calcio Barcellona ha aperto il Centro di formazione giovanile La Masia, Uno dei giocatori più famosi al mondo, e da cui sono emersi grandi personaggi del calcio mondiale, come Lionel Messi, Xavi Hernandez e Andres Iniesta.

1996 – Enzo Francescoli

Attaccante uruguaiano Enzo Francescoli segna il centesimo gol in carriera con il calcio argentino per il River Plate. Questo è avvenuto nella vittoria per 5-2 del “Millionaire” sul Rosario Central allo stadio “Gigante de Arroito”. Nel corso della sua carriera, El Principe ha segnato 160 gol per il River Club.

2010 – Morte di Mariano Ferreira

Il giovane Mariano Ferreira, membro del partito Partido Obrero, è morto per le ferite al petto inflitte da un gruppo di membri del sindacato ferroviario durante una marcia di lavoratori a contratto che chiedevano il trasloco in una fabbrica permanente della Ferrovia General Roca. L’ex segretario del sindacato ferroviario José Pedraza è stato condannato a 15 anni di carcere Con l’accusa di istigazione al crimine, gli autori sono stati condannati a 18 anni di carcere.

2017 – Morte di Federico Lopi

È morto a Buenos Aires all’età di 81 anni l’attore Federico Lopi. Uno degli artisti più famosi in Argentina e Spagna. Ha vinto numerosi premi, tra cui sei condor d’argento e una conchiglia d’argento al Festival di San Sebastian.

2023 – Giornata del Pediatra

Si celebra il Giornata Nazionale del Pediatra In ricordo dell’anno 1911 in cui fu fondata la Società Pediatrica Argentina.

2023 – Festa dello Chef

L’Istituto celebra la Giornata Internazionale dello ChefO dal 2004 dalla World Culinary Association Per onorare gli chef per la loro dedizione e il loro lavoro nell’arte della cucina.