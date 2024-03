Cornici vuote e altre stranezze dal furto irrisolto del Museo Gardner

Nelle prime ore del mattino del 18 marzo 1990, dopo il fine settimana del giorno di San Patrizio BostonSono entrati due uomini vestiti da agenti di polizia Museo Isabella Stewart Gardner E se ne sono andati con alcuni Tesori d'arte da 500 milioni di dollari. Nonostante gli sforzi della polizia locale, degli agenti federali, di alcuni investigatori dilettanti e di un discreto numero di giornalisti, nessuno è riuscito a trovare nessuna delle tredici opere mancanti nel più grande furto d'arte della storia, tra cui Johannes Vermeer Rari e tre preziosi Rembrandt.

FILE – Questa foto non datata pubblicata dall'Isabella Stewart Gardner Museum mostra “Chez Tortoni” di Manet, una delle opere d'arte rubate dai ladri durante una rapina del 1990 a Boston. (AP Photo/Museo Isabella Stewart Gardner)

Lui Eredità di furto È sempre chiaro ai visitatori del museo che li incontrano ancora decenni dopo Cornici vuote alle pareti Dalla galleria dove erano appesi i quadri. I funzionari del museo affermano che sono stati lasciati lì per ricordare la perdita e nella speranza che un giorno le opere ritornino.

Il mese scorso, Richard Abath, L Guardiano notturno A chi era permesso errore Entrano i ladri. Morì all'età di 57 anni. È stato Personalità vivace In un'indagine che è ancora in corso, ma le sue piste si sono raffreddate.

Eccoli Cinque rari Il che rende questo uno dei crimini più impressionanti d'America.

I ladri hanno preso una strana collezione di oggetti

Durante la rapina Importanti dipinti sono stati rimossi dalle cornici. Ma gli altri oggetti rubati non erano dello stesso calibro: Un vaso cinese anonimo Aquila in metallo bronzo Abbastanza noto L'attuale ritiro dal pennone; E cinque Schizzi semplici Di Edgard Degas. I ladri si sono scambiati dipinti e statue di giada per un valore di milioni di dollari, tra cui un disegno di Michelangelo, ma hanno 81 minuti Che ha trascorso la rapina lottando per liberare il vaso da un complesso meccanismo di chiusura. READ J Balvin con No Room for Hate al Flow Fest

La guardia legata è stata successivamente indagata a fondo

Abbath, uno dei due osservatori in servizio, È stato ammanettato e imbavagliato con del nastro adesivo. Non è mai stato considerato un sospettato. Ma per anni i ricercatori hanno continuato a studiare il loro comportamento perché, contrariamente al protocollo, La porta del museo è stata aperta ai ladri. (La seconda guardia, che è ancora viva, non è mai stata al centro delle indagini.) L'FBI ha monitorato i conti di Abbath per decenni, ma non ha rilevato alcuna entrata sospetta. Ha sempre affermato di aver raccontato agli investigatori tutto ciò che sapeva e di aver considerato “inconcludente” un test del poligrafo condotto volontariamente dall'FBI.

Rimangono cornici vuote sulle pareti

Il museo era in passato la casa di Gardner e lei voleva assicurarsi che la sua vasta collezione d'arte fosse esposta. Nello stesso modo in cui l'hai organizzato tu. Nel suo testamento stabilì che nulla dovesse essere cancellato o riorganizzato. Altrimenti la collezione avrebbe dovuto essere mandata all'asta a Parigi e i fondi ricavati sarebbero andati a… Università di Harvard.

Anche se è stato a lungo riferito che i pneumatici vuoti vengono lasciati appesi Adempiere a quella volontàIl museo afferma che in realtà si tratta di un errore che non è stato corretto da molto tempo. Ha detto in una dichiarazione: “Abbiamo scelto di esporlo perché (1) continuiamo ad avere fiducia che un giorno le opere torneranno al loro giusto posto nelle gallerie; e 2) è un toccante promemoria della perdita per il pubblico di queste opere uniche.

I ladri hanno lasciato un prezioso dipinto di Rembrandt

I ladri hanno trovato un ritratto di Rembrandt all'età di ventitré anni, ma… Lo lasciarono appoggiato al comò. “Penso che potrebbero averlo dimenticato”, ha detto Anthony Amore, l'attuale capo della sicurezza del museo. L'opera era montata su un pannello di quercia, rendendola più pesante delle tele rubate. Ma aveva le stesse dimensioni del Paesaggio con obelisco di Goffart Flink, anch'esso montato su quercia e fu rubato. READ Lo strano caso impostato da Bob Odenkirk per far parte di Better Call Saul

Bobby Donati, il gangster assassinato nel 1991, è legato al più grande furto d'arte della storia.

L'elenco dei sospettati era un miscuglio

I ricercatori hanno analizzato tutti i tipi Ladri comuni e arti Hanno escluso ogni tipo di teoria. Whitey Bulger ha rubato l'opera d'arte per aiutare Esercito repubblicano irlandese Per raccogliere fondi per le armi? No. Ti piacerebbe mafia Una merce di scambio per aiutare a liberare un membro dalla prigione? Forse. Nel 2015, l'FBI ha nominato due criminali della zona di Boston deceduti da tempo, George Reissfelder e Lenny DiMuzio, come possibili banditi. Il motivo non è mai stato dichiarato pubblicamente.

E ancora ricercatori Sperano di riprendere gli affari. Il museo è aumentato premio Ha offerto 5 milioni di dollari nel 1997 e 1 milione di dollari nel 1990 10 milioni di dollari Nel 2017 ha dedicato diverse sezioni del suo sito web alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul crimine. Vai a Pubblicità Sperando che un giorno, da qualche parte, arrivi qualcuno, Conosci un'azienda L'arte e la comunicazione con essa.

“Abbiamo seguito tutte le piste e stiamo continuando a indagarne di nuove”, ha detto Amore, aggiungendo: “L’unica cosa importante è scoprirle”. Dove sono oggi e restaurati“.