Cos’è Bosch AIoT e quale impatto avrà sull’Industria 4.0

La combinazione tra Intelligenza Artificiale (AI) e Internet delle cose (IoT) è una forza trainante per il progresso della società. Il risultato di questa combinazione in una varietà di campi (tra cui l’automazione industriale, la mobilità, la tecnologia edilizia e gli elettrodomestici) è stato un aumento esponenziale dell’efficienza energetica.

Cespuglio È diventata leader nell’applicazione dell’intelligenza artificiale delle cose, basandosi sulla scienza dei dati, collegando prodotti e creando sinergie a tutti i livelli. Cioè, l’azienda rende i suoi prodotti e servizi più intelligenti. Pertanto, entro la fine di quest’anno, tutti i prodotti e le soluzioni Bosch conterranno l’intelligenza artificiale o saranno sviluppati o realizzati con il suo aiuto. Inizialmente l’azienda aveva fissato questo obiettivo per il 2025, ma ora è sulla buona strada per raggiungerlo con due anni di anticipo.

Ciò è dovuto anche alla presenza di più di 300 persone Lavorano alla ricerca e allo sviluppo di nuovi metodi di intelligenza artificiale. Secondo il codice etico di Bosch: “L’intelligenza artificiale deve essere sicura, robusta e spiegabile, le persone devono mantenerne il controllo e devono avere fiducia nei nostri prodotti IA. Nel business digitale la fiducia è importante tanto quanto lo è la qualità.” .

AIoT Deve portare benefici a tutte le persone, facilitando così la vita quotidiana e il lavoro attraverso la mobilità, la casa e l’industria connessa. A sua volta, Bosch suggerisce cinque modi per comprendere questo impatto sull’Industria 4.0: L’intelligenza artificiale come alleata della vita quotidiana. Soprattutto nella produzione, l’intelligenza artificiale può integrare la creatività umana e, cosa ancora più importante, sollevare i lavoratori dalle attività di routine. Con l’intelligenza artificiale vogliamo ottenere miglioramenti tangibili nella vita reale e quotidiana delle persone, come la possibilità di avere più tempo, più sicurezza, più efficienza e più comodità. La rivoluzione tecnologica nel settore Bosch combina software intelligente per il controllo della produzione, il monitoraggio e la pianificazione logistica in una piattaforma di produzione proprietaria. Questo si collega a un database più ampio che semplifica e migliora le attività, come l’analisi dell’intelligenza artificiale per rilevare gli errori.

L’azienda ritiene che ciò consentirà di risparmiare circa 1.000 milioni di euro nei prossimi cinque anni, dopo aver investito circa 400 milioni di euro. Aumento di produttività ed efficienza I progetti Bosch offrono vantaggi misurabili: le soluzioni connesse aumentano la produttività fino al 25%, aumentano la disponibilità delle macchine fino al 15% e riducono i costi di manutenzione fino al 25%. Innovazione e sicurezza nel settore manifatturiero Una delle aree chiave dell’azienda riguarda l’intelligenza artificiale industriale, ovvero algoritmi intelligenti combinati con conoscenze specializzate nei trasporti, nella produzione e nell’edilizia. L’azienda applica il suo talento nella fabbricazione di oggetti fisici complessi e lo combina con la sua vasta esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale. Le potenziali applicazioni per le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale sono molteplici. Nella produzione di chip, ad esempio, l’intelligenza artificiale aiuta a rilevare le anomalie. L’elaborazione delle immagini basata sull’intelligenza artificiale consente l’ispezione visiva automatizzata dei chip. Nel frattempo, l’intelligenza artificiale gestisce i flussi di materiale per ottimizzare i macchinari per la produzione di chip.

Le tecnologie IA sono fondamentali per rendere il nuovo impianto di chip Bosch di Dresda l’impianto di semiconduttori più efficiente al mondo. D’altro canto, telecamere e sensori intelligenti aiutano a rilevare gli incendi in una fase precoce, mentre nelle automobili i sistemi di assistenza intelligente aiutano a prevenire gli incidenti. Trasformare la produzione Il collegamento intelligente di macchine e processi con la tecnologia dell’informazione e della comunicazione crea le basi per una produzione efficiente dal punto di vista energetico. Ciò significa sempre più spesso spostare le funzionalità dall’hardware al software e aumentarle ulteriormente con i gemelli digitali.

Cespuglio Adotta un approccio standardGli unici elementi fissi dell’impianto sono il pavimento, il soffitto e le pareti. E tutto il resto sarà dinamico e mutevole, con le macchine che riorganizzano costantemente i loro gruppi e cambiano la loro configurazione, a seconda del compito da svolgere. Di conseguenza, gli impianti e le attrezzature dureranno più a lungo e la quantità di materie prime utilizzate nella produzione di nuovi dispositivi diminuirà. inoltre, gemelli digitali Fornire metodi per progettare, sviluppare e testare i sistemi di produzione per renderli più efficienti in termini di risorse