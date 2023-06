Completa il tabellone delle semifinali

Chief Hayes, Sampaio Correa, Acassuso e Alto Hospicio cercheranno di avanzare alla finale del torneo.

Le semifinali si svolgeranno sabato 24 giugno all’Arena Cavancia di Iquique.

Il 22 giugno si sono svolti i quarti di finale della CONMEBOL Libertadores Beach Soccer 2022, che si terranno all’Arena Cavancha nella città di Iquique – Cile. Paraguay, Brasile e Argentina avranno squadre rappresentative nelle semifinali del torneo continentale.

Per passare alle semifinali, il presidente Hayes Ra ha sconfitto San Antonio 5-3, Sampaio Correa 6-2 contro Academia Tito Drago, Akasuso 2-0 contro Malvin e Alto Hospicio 2-1 contro Vasco da Gama.

– Capo Hayes 5-3 RA San Antonio –

Presidentes Hayes è la prima testa di serie in semifinale. La squadra paraguaiana ha sconfitto 5-3 il Real Academia San Antonio de Venezuela nella partita di apertura dei quarti di finale.

Enzo Caceres ha portato in vantaggio la squadra paraguaiana al 7′, ma la squadra venezuelana ha risposto rapidamente per ribaltare le cose con i gol di Claudis García al 10′ e Jose Sempron dal dischetto al 13′, già nella ripresa. Pochi secondi dopo, Milciades Medina ha pareggiato per Chief Hayes, che ha approfittato di nuovo al 15 ‘con un gol di Carlos Benitez, anche se un minuto dopo è tornata la parità con Winder Muñoz che ha festeggiato al 16’ per il 3-3.

Il capo Hayes ha segnato il suo quarto gol al 22 ‘grazie a Milciades Medina che ha completato una doppietta. Il club paraguaiano ha mantenuto il vantaggio per il resto della partita, ha pareggiato i conti e li ha classificati nel terzo tempo, con un punteggio di 5-3, trasformato da Sixto Cantro al 31 ‘.

– Sampaio Corea 6-2 A. Tito Drago –

Sampaio Correa del Brasile ha schiacciato 6-2 l’Accademia Tito Drago del Perù e si è assicurata un prezioso pass per le semifinali del campionato continentale.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, Sampaio ha segnato il primo gol nella ripresa, con Prigo al 19 ‘e l’Academia Tito Drago ha pareggiato con un calcio di rigore di Gabriel Vergara al 20’.

Già nel terzo, i peruviani sono passati in vantaggio con una trasformazione di Oscar Alarcón al 23′, ma i brasiliani hanno assicurato la vittoria e la classifica con una serie di gol, di Marcel a 26, Sequinha a 18 e 31 e Willian a 30 ‘ e 32’ per il 6-2 in finale.

-Akasuso 2-0 Malvin-

L’argentino Acassuso si è qualificato per le semifinali, sconfiggendo Malvin dell’Uruguay 2-0, in un altro incontro dei quarti di finale.

Gli argentini hanno segnato il primo gol pochi secondi dopo il calcio d’inizio, con Manuel Bordon, dopo che uno dei suoi compagni ha recuperato palla in mezzo al campo e l’ha colpito verso la porta, che, sebbene il portiere l’abbia parata, è rimasta ai piedi di Bordon.

La partita è proseguita con un parziale di 1-0 a favore di Akasuso fino a quando Carlos Rivera ha aumentato la differenza fino a quasi 2-0 con la fine della partita al 33 ‘per decidere il risultato e portarlo in semifinale. pittura argentina.

– Alto Hospice 2-1 Vasco da Gama –

L’Alto Hospicio ha fatto la storia nell’Arena Cavancha e si è qualificato per le semifinali nel suo debutto nel CONMEBOL Libertadores Beach Soccer, sconfiggendo il Vasco da Gama, campione in carica e tre volte vincitore del torneo, 2-1.

Quasi alla fine di un primo tempo combattuto, il Vasco da Gama ha segnato il primo gol della partita con un tiro di Fabio all’11 ‘, dopo un rimbalzo del portiere avversario.

Lo stadio, Alto Hospicio, con il supporto di tutte le persone che hanno gremito l’Arena Cavancha, è riuscito a superare il risultato opposto nel secondo tempo, prima con il gol di Sebastian Vega al 19 ‘, che ha superato di testa il portiere del Vasco nel suo punteggio, e pochi minuti dopo, Daniel Duran ha segnato al minuto 21, che ha fatto scuotere l’Arena Cavancha un gol sul 2-1.

Nel terzo periodo, giocato da entrambe le squadre, il punteggio è rimasto invariato e ha confermato la classifica dei cileni alla fase successiva.

CONMEBOL.com