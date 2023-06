Il giocatore della Coppa del Mondo Under 20 Carlos Santos ha chiesto la risoluzione unilaterale del suo contratto con Iztapa

ESPN digitaleLettura: due minuti.

Il talentuoso centrocampista guatemalteco si sta già allenando con Xelajú MC

ESCUINTLA – Centrocampista guatemalteco Carlo Giuliano Santos e il Deportivo Iztapa Hanno un rapporto contrattuale in essere. Tuttavia, il giocatore della Coppa del Mondo Under 20 aveva chiesto in precedenza la risoluzione unilaterale del suo contratto Lega Nazionale.

la ragione? “Le differenze che abbiamo finora, oltre ad alcune contraddizioni legali esistenti nel relativo contratto che hanno causato malintesi”si legge nella domanda che il calciatore ha presentato alla Lega con il supporto dell’avvocato Gustavo Juarez, a cui ha avuto accesso ESPN.

Santos e il suo avvocato considerano queste “incongruenze legali” sufficienti per risolvere unilateralmente e con giusta causa il rapporto contrattuale con il Deportivo Iztapa. I Sailfish sono stati retrocessi in Prima Divisione nella stagione appena conclusa.

Carlos Santos durante la partita della nazionale guatemalteca contro l’Argentina ai Mondiali FIFA Under 20. (Photo by Rodrigo Valli – FIFA/FIFA via Getty Images)

Nella petizione chiede anche Santos che sarebbe stato esentato dal programma di punteggio di Buenos Aires e avrebbe ricevuto solvibilità e regolamento. Proprio come la tua opzione di trasmissione Sport è abilitata.

Il centrocampista 19enne ha iniziato ad allenarsi con lui Xelaju MCche sarà il suo nuovo club per la prossima stagione, ma i Super Chiefs non lo hanno presentato ufficialmente a causa di questa situazione.

Carlos Julian Santos si è allenato al Comunicaciones FC, poi è passato all’Iztapa, squadra con la quale si è consolidato e ha esordito nella National League. Ha fatto parte del processo di selezione per gli Under 20 del Guatemala che hanno preso parte alla Coppa del Mondo FIFA 2016 Coppa del Mondo FIFA Under 20 Argentina 2023.