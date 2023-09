Futsal: Buon inizio per Colombia e Paraguay nella seconda giornata della Copa America femminile

espLettura: 3 minuti.

L’Argentina ha sconfitto il Cile nella seconda giornata della Copa America di Futsal femminile. @Coppa America

Lunedì prossimo si è svolto al Microstadio Malvinas Argentinas dell’Argentinos Juniors il secondo appuntamento del Campionato di Futsal femminile di Copa America. Paraguay e Colombia sono apparse per la prima volta nella competizione, che durerà fino al 1° ottobre, con una doppietta.

Da parte loro, Brasile e Argentina hanno confermato con la seconda vittoria la loro candidatura ad accedere alla fase finale.

– Paraguay – Ecuador 8-3 – Gruppo Due

I Viroja partono alla grande nella più importante competizione internazionale per club d’America, battendo per 8-3 la squadra ecuadoriana.

I gol caldi sono stati opera di Paula Pretez con la sua tripletta, Cynthia Arevalo con la sua doppietta, Sol Escobar, Lorena Pretez, Veronica Vallejos; Per gli ecuadoriani, hanno segnato i gol Daniela Fernandez, Sarah Garces e Curly Cedeño.

Brasile – Venezuela 7-0 – Gruppo due

Il Brasile ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza in questo sport e ha aggiunto la sua seconda vittoria nel Gruppo B contro il Venezuela. Il punteggio è stato 7 a 0, con una prestazione dinamica delle Malvinas Argentinas e gol di Deborah, Camila, Emily, Tamba, Livia, Fanin e Lucilia.

La Colombia ha esordito vincendo sul Perù @Coppa America

– Colombia – Perù 8-0 – Primo Gruppo

Fin dai primi minuti, la Colombia ha mostrato una prestazione di gran lunga superiore. I Baristas hanno giocato un gioco di possesso palla non dando molte possibilità agli avversari di entrare in partita.

I gol colombiani sono stati opera di Dana Rodriguez, Myrle Ramírez, Alejandra Abraz, Juana Garcia, Dayana Rivera, Angeli Camargo e Merlin Salcedo in due occasioni.

Il giorno successivo la nazionale colombiana affronterà l’Uruguay. La partita tricolore e azzurra è in programma questo martedì 26 settembre, a partire dalle 18.00, e i caffettieri cercheranno una nuova vittoria per avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo.

Va ricordato che i baristi avranno altri tre obblighi nel proprio gruppo. Dopo aver affrontato l’Uruguay, giocheranno contro Cile e Argentina.

– Argentina – Cile 2-0 – Gruppo Uno

La nazionale femminile argentina ha ottenuto la seconda vittoria in due partite giocate nella competizione. Nel girone A, alla fine, la squadra guidata da Nicolas Noriega ha battuto il Cile 2-0 grazie alla doppietta di Karina “Pisha” Nuñez, nel match supplementare.

Martedì 26 settembre si disputerà il terzo turno dei due gironi, anch’esso con quattro partite, e le seguenti partite saranno a punteggio pieno: Argentina e Brasile.

Una volta completata la fase a gironi, le squadre classificate tra le prime due di ogni regione accederanno alle semifinali. Mentre le altre squadre di ciascun girone si contenderanno le posizioni dal quinto al nono posto: terza per il quinto posto, quarta per il settimo posto e quinta per il nono posto.

Programma completo delle partite:

Fase preparatoria

Domenica 24 settembre

Venezuela 4 – Bolivia 1

Brasile 13 – Ecuador 1

Cile 0 – Uruguay 1

Argentina 11 – Perù 0

Lunedì 25 settembre

Ecuador 3 – Paraguay 8

Venezuela 0 – Brasile 7

Perù 0 – Colombia 8

Cile 0 – Argentina 2

Martedì 26 settembre

14:00 Ecuador-Venezuela

16:00 Paraguay-Bolivia

18,00 Perù – Cile

20:00 Colombia-Uruguay

Mercoledì 27 settembre

14:00 Paraguay-Venezuela

16:00 Bolivia-Brasile

18:00 Colombia-Cile

20:00 Uruguay-Argentina

Giovedì 28 settembre

14:00 Bolivia-Ecuador

16:00 Brasile – Paraguay

18:00 Uruguay-Perù

20,00 Argentina-Colombia

Venerdì 29 – riposo

il livello finale

Sabato 30 settembre

5°A – 5°B

4°A – 4°B

1° A – 2° B (Semifinale 1)

1° B – 2° A (Semifinale 2)

Domenica 1 ottobre

IIIA-IIIB

Perdente SF 1 – Perdente SF 2

Vincitore SF 1 – Vincitore SF 2