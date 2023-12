I marchi cinesi sbarcano in Spagna

Il prossimo anno sarà l’anno della conferma dell’arrivo delle case automobilistiche del colosso asiatico sul mercato spagnolo, dopo umili origini. MG, BYD, Omoda o GWM avranno molto da dire nel 2024.

Dopo alcuni anni di approccio cauto da parte dei marchi automobilistici cinesi, il 2024 dovrebbe essere il loro anno Calo definitivo del mercato spagnolo Per ottenere una quota importante delle vendite.

La Spagna, tradizionalmente, lo ha fattoEsisteva un mercato in cui i marchi tradizionali con una grande presenza industriale nel paese avevano un peso significativo, ad es Seat, Renault o Citroen, Per esempio. Tuttavia, a partire dagli anni ’80 e ’90, nuovi produttori si sono fusi, aumentando la concorrenza e diversificando il quadro delle immatricolazioni in Spagna.

Prima gli insegni giapponese poi Corea del Sud Hanno cambiato il panorama del mercato nazionale per renderlo più diversificato, e ora stiamo assistendo a un altro cambiamento nel ciclo con l’arrivo dell’attacco cinese.

MG, leader assoluto della Cina Il marchio cinese MG, di proprietà del consorzio SAIC, che possiede anche altri marchi come Roewe o Maxus, ha fatto scalpore nel mercato spagnolo, rappresentando finora il 75% delle vendite di auto cinesi nel 2023 e puntando a superare le 30mila unità a fine anno (meno di 5.000 unità nel 2022). L’azienda britannica sta costruendo il suo successo su una gamma di prodotti completa – che si rafforzerà nel 2024 con dieci nuovi lanci – nella quale vengono introdotti i veicoli a combustione, che sono quelli con il maggior volume di vendite. Inoltre, MG è sempre riuscita ad essere redditizia in Spagna e quest’anno fatturerà circa 700 milioni, il 426% in più.

Il forte impegno profuso in Cina nella mobilità elettrica ha permesso ai marchi automobilistici nati nel colosso asiatico di superare i marchi tradizionali in questa tecnologia, e ora che il suo mercato è piccolo, è in pieno piano di espansione in Europa. . La stragrande maggioranza delle aziende cinesi offre un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, utilizzando al tempo stesso una tecnologia avanzata elettrificazione E accesso ad attrezzature di alto livello a prezzi specifici.

Con questa lettera di accompagnamento, grandi conglomerati automobilistici come SAIC, Dongfeng, nonché Chery Automobile o GWM (Great Wall Motor) Insieme ai suoi vari marchi. Gli inizi procedono molto lentamente per la maggior parte delle aziende che arrivano nel nostro Paese, poiché nel 2022 hanno raggiunto solo una quota dell’1,4% nel mercato spagnolo, con circa 11.400 unità. Tuttavia, molti di loro stanno già mostrando una forte crescita, suggerendo che il prossimo anno sarà l’anno del consolidamento definitivo del concorrente cinese nel mercato spagnolo.

BYD ha molto da dire BYD è un’altra azienda cinese che a medio termine è destinata a svolgere un ruolo molto importante sia sul mercato europeo che su quello spagnolo. È il primo produttore mondiale di auto elettrificate (elettriche e ibride) ed è determinato ad espandere i suoi prodotti sulle strade spagnole. Così, BYD ha lanciato cinque nuovi modelli elettrici in Spagna negli ultimi otto mesi (Han, Tang, Atto 3, Dolphin e Seal) e presto dovrebbe arrivare un altro membro del suo portafoglio, il Seagull. L’azienda sta anche valutando la possibilità di costruire uno stabilimento in Europa e la Spagna è tra i candidati ad ospitare il prossimo stabilimento.

Alla fine dello scorso anno erano 14 i marchi di proprietà cinese o di proprietà cinese operanti in Spagna, mentre nei primi undici mesi del 2023 (ultimo dato disponibile) erano già 17 i marchi del colosso asiatico che vendevano le loro auto in Spagna . I dati parlano chiaro: quest’anno sono state vendute alle nostre frontiere quasi 35.000 auto “cinesi”, più del triplo rispetto a quelle registrate nell’intero 2022, con una quota di mercato vicina al 4%.

Questo progresso è dovuto al maggior numero di modelli sul mercato e all’arrivo di più marchi. Tuttavia, MG è stata l’azienda che ha davvero rafforzato la presenza cinese in Spagna, con quasi 26.000 vendite fino a novembre e tre auto “cinesi” su quattro vendute in Spagna nel 2023.

GWM arriverà l’anno prossimo Great Wall Motors è stato l’ultimo grande gruppo cinese a confermare il proprio impegno sul mercato spagnolo, dove sbarcherà a metà del prossimo anno, nella seconda ondata di paesi europei in cui sarà presente, dopo Germania, Regno Unito o la Svezia, tra gli altri. Il consorzio vende quasi un milione di automobili all’anno, di cui solo il 20% al di fuori della Cina, quindi le sue ambizioni in Europa non hanno limiti. Per questo motivo ha scelto di vendere Wey e Ora, che operano come società indipendenti in Cina, come linee di modelli all’interno del marchio GWM. Successivamente prevede di costruire una fabbrica di automobili in Europa e nel 2024 installerà una fabbrica di batterie in Germania.

2024 intenso

Dopo la comparsa dei primi sintomi nel 2023, il prossimo anno vedrà l’insediamento definitivo di diversi marchi cinesi in Spagna, come BYD o MG, e anche l’arrivo di numerosi nuovi concorrenti come GWM, che sbarcheranno accanto alle loro linee di modelli. Wei e Ora.

A loro volta arriveranno nuovi marchi, come Jaecco, del gruppo Omoda, e forse anche marchi come Eolo o Venusia (Dongfeng) o Zeker, dal gruppo Geely.

Omoda, il primo in Spagna Omoda (Chery International) è un altro dei marchi del colosso asiatico che ha puntato sull’Europa, ma in questo caso ha scelto la Spagna come banco di prova nella regione europea, perché è stato il primo mercato in cui è entrato e ha iniziato ad operare. L’azienda vende già automobili in Spagna, anche se al momento le sue quantità sono molto ridotte: 147 unità da gennaio. Tuttavia, Omoda sta pensando in grande e prevede di migliorare significativamente questo numero. Per fare ciò, dispiegherà una rete di 80 agenti sul territorio spagnolo e, a differenza di altri marchi cinesi, ha scelto di avere una propria struttura in Spagna e di non lavorare tramite un importatore. READ Wall Street ha ottenuto la metà del 2022 giusta; L'altra metà faceva lo stesso male

Si prevede che in breve tempo i marchi cinesi occuperanno gran parte della torta delle immatricolazioni automobilistiche in Spagna, e non è da escludere che seguiranno uno sviluppo simile a quello delle aziende giapponesi o sudcoreane, perché con il passare degli anni e l’acquisizione di… competenza Conoscendo i gusti europei, iniziarono a proporre modelli di qualità superiore, anche se i prezzi non erano più così bassi come quando arrivarono in Europa.

IL Attacco cinese È una realtà, ma non tutti i marchi che iniziano la propria attività si stabiliranno in Spagna, poiché ci sarà un processo di selezione naturale. In effetti, i primi sintomi si vedono già, con alcune aziende del Paese asiatico che hanno registrato forti cali di fatturato nei primi undici mesi dell’anno in corso.