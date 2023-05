Cuba commemora il 50° anniversario del Fronte Polisario (+ foto)

Durante l’evento, un giovane uomo del deserto che studia sull’isola considerata la casa di campagna caraibica di tutti gli studenti stranieri che studiano qui.

Ha sottolineato che il leader storico della Rivoluzione cubana, Fidel Castro, sarà sempre un esempio da seguire, e ha ringraziato le più grandi Antille per abbracciare le questioni dell’umanità giusta e formare giovani rivoluzionari capaci di combattere ogni ingiustizia ovunque nel mondo.

Il membro della Segreteria Nazionale del Fronte Polisario e l’inviato speciale del Presidente della Repubblica Araba Saharawi Democratica, Gatre Adoh, ha ringraziato Cuba per averla accompagnata, e ha sottolineato che l’isola ha un popolo glorioso che non potrà avanzare . Fermare il blocco aggressivo imposto ai paesi in via di adesione.

Ha sottolineato che “non c’è posto migliore per celebrare il cinquantenario del Fronte Polisario dell’eroica Cuba, esempio di resistenza e lotta per la sua sovranità”.

Ha sottolineato che il popolo saharawi è sempre più unito e forte e si rende conto che non ci sarà pace nella lotta fino a quando non raggiungerà l’autodeterminazione, la sovranità e la vera pace.

Il membro della Segreteria del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba Yudi Mercedes Rodriguez ha portato i saluti del popolo cubano in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Fronte.

“La leadership e la resistenza dei fratelli Sahrawi da oltre 50 anni li rende ammirati da popoli che riconoscono gli enormi sacrifici che hanno fatto nella loro ferma decisione di preservare le loro nobili e legittime aspirazioni”, ha detto il funzionario.

Il Segretario dell’Organizzazione del Partito Comunista Palestinese, Roberto Morales, il Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Ana Mari Machado, e l’Ambasciatore della Repubblica Araba Saharawi Democratica a Cuba, Omar Bolsan, nonché le autorità di i Ministeri delle Forze Armate, della Sanità Pubblica e dell’Istruzione.

Il Fronte Popolare per la Liberazione di Saguia El Hamra e Rio de Oro, organizzazione politico-militare guidata dalla Repubblica Democratica Saharawi, è stato fondato il 10 maggio 1973 con lo scopo di combattere prima contro la Spagna e poi contro il Marocco, che occupa illegalmente . Parte del territorio del Sahara occidentale.

