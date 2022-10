Cuba partecipa alla Fiera del Turismo TTG di Rimini, Italia

Secondo Madelen González-Pardo, Assessore al Turismo dell’Ambasciata di Cuba, Cuba sarà presente alla Fiera del Turismo TTG Travel Experience di Rimini, una città italiana nella regione nord-orientale dell’Emilia-Romagna, fino al 14. Stato europeo.

Il ministro ha indicato che tra gli obiettivi perseguiti dall’isola caraibica con la sua partecipazione a questo evento, vi è lo sviluppo di attività promozionali volte a rafforzare la posizione dell’isola nel mercato italiano; Le due azioni più importanti in questo senso sono la presentazione della campagna “Cuba Única” e il reclutamento di nuovi tour operator che favoriscano un aumento dei visitatori nel Paese.

Ha inoltre informato che la delegazione cubana comprende Alberto Encinoso, il principale specialista della comunicazione del Ministero del Turismo, e rappresentanti di catene alberghiere come Gran Caribe e Cubanagan, dirigenti di altre società collegate come Melia Hotels International, Iberostar. e Blue Diamond Resorts; e agenzie di viaggio: Cubatour, Havanatur Italia e Caviota Tour Varadero.

Gli esperti cubani dovrebbero tenere incontri di lavoro con operatori e agenti di viaggio con l’obiettivo di rilanciare nuove destinazioni turistiche, inclusa la riapertura di Cayo Largo del Sur come destinazione top per i turisti italiani.

Oltre a offrire modalità specifiche come il turismo familiare, naturalistico, studentesco e sanitario, promuovono anche attività come stabilimenti balneari e balneari, immersioni e gite in circuito. (Fonte: Brenza Latina)

