Diaz-Canel interviene nel vertice regionale dei capi

L’AVANA: Miguel Diaz-Canel, Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente della Repubblica, è intervenuto al Vertice dei Capi di Stato dell’America Latina e dei Caraibi.

Il Presidente si è espresso a favore della facilitazione e dell’espansione dello scambio di merci, dell’eliminazione delle tariffe e di altre barriere non tariffarie e del ricorso al baratto.

Secondo un post sul social network Cinguettio Josefina Vidal, Vice Ministro degli Esteri di Cuba, ha esortato Diaz-Canel a rafforzare lo scambio di servizi di base e cooperare per aumentare la produzione alimentare.

Le altre proposte mirano a sfruttare le capacità produttive e industriali messe in atto per contribuire all’integrazione tra paesi, nonché a promuovere il trasferimento tecnologico per la produzione alimentare.

Ha suggerito di affrontare il collegamento del trasporto marittimo e aereo e di ampliare la portata delle proposte provenienti dal vertice ad altri paesi della regione.

Il presidente cubano ha portato una vasta esperienza dal paese caraibico nel settore sanitario.

Il vertice dei capi di Stato dell’America Latina e dei Caraibi è stato convocato dal Messico, intorno a mercoledì 5 aprile.

L’obiettivo dell’incontro è quello di concordare misure per trovare soluzioni comuni e affrontare urgentemente gli alti prezzi alimentari e le pressioni inflazionistiche sul paniere di base e sui beni e servizi intermedi nella regione.