Venezuela | La Corte internazionale di giustizia si pronuncia a favore di Guyana v. Venezuela sulla controversia territoriale | Convenzione di Ginevra | Conflitto tra Venezuela e Guyana Riassunto | guyana esequiba | Venezuela

Nel 2018, la Guyana, ex colonia britannica, ha citato in giudizio Caracas presso la Corte internazionale di giustizia per risolvere la disputa territoriale. Immagine: Composizione LR / EFE / BBC

IL Corte di giustizia internazionale Giovedì scorso ha annunciato di essere competente a giudicare la controversia Venezuela si evolve in L’Aia con Guyana Per 160.000 chilometri quadrati di terreno situato a Ad ovest del fiume Essequibo. È uno schiaffo a Caracas, che ha provato a ritenere questa questione “inaccettabile”.

L’ICJ ha respinto all’unanimità le argomentazioni del Venezuela, che ha fornito varie ragioni nelle sue argomentazioni scritte e orali per “chiedere al tribunale di pronunciarsi e dichiarare inammissibili le affermazioni della Guyana”, mentre la Guyana ha chiesto a Caracas di “respingere le eccezioni preliminari” e andare nel merito di il caso.

Anche il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite si è rifiutato di farlo Regno Unito Obbliga a partecipare a questo caso, contro il corrispettivo di Caracas, che Londra vedeva una parte necessaria nella validità della decisione del tribunale arbitrale del 1899, nell’ambito della disputa territoriale che entrambi i paesi detengono l’area di Essequibo.

Il governo della Guyana, ex colonia britannica, ha chiesto alla Corte internazionale di giustizia di concentrarsi sulla validità del lodo arbitrale per risolvere questa controversia.

Venezuela tieni questo Corte di giustizia internazionale Non ha giurisdizione per considerare la posizione della Guyana; Ma dopo che il tribunale ha deciso di farlo, ha chiesto al tribunale di dichiarare che non poteva esaminare il caso perché il Regno Unito non era parte del suddetto procedimento.

Inoltre, ha esortato il Regno Unito a “difendere” la “cessione” della regione di Essequibo e ha affermato che il lodo arbitrale del 1899, di cui la Guyana chiede la ratifica, è stato adottato quando “questo Paese non esisteva nemmeno come Repubblica”, perché era una colonia britannica a quel tempo.

Controversia all’Aia

Il 17 novembre, la vicepresidente esecutiva del Venezuela, Delcy Rodriguez, si è recata all’Aia per difendere Caracas in questa disputa con la Guyana e ha avvertito che il suo Paese è “l’unico e indiscutibile erede storico” delle rispettive regioni.

“L’origine di questi diritti è la conseguenza storica, giuridica e politica della successione del titolo portato dalla Spagna e della nascita della nostra repubblica. Il Venezuela rispetta e valorizza la Corte internazionale di giustizia come principale organo giudiziario delle Nazioni Unite e continua a ritenere che questa corte non abbia giurisdizione in questo caso, ma dimostreremo l’inammissibilità della richiesta della Guyana”.

Il rappresentante della Guyana, Carl Greenidge, si è lamentato del fatto che la partecipazione del Venezuela a questo processo “assume la forma di obiezioni preliminari tardive che cercano di impedire o ritardare la risoluzione” delle affermazioni della Guyana.

“È una disputa di lunga data (…). Ha gettato un’ombra lunga e incombente sulla sicurezza e lo sviluppo della Guyana nel corso della sua esistenza come nazione sovrana, ed è un’ombra radicata negli sforzi del Venezuela per cancellare il lungo confine terrestre tra i nostri due paesi e reclamare quasi i tre quarti del territorio della Guyana”. Greenidge, che ha sottolineato che la risoluzione dei conflitti è “esistenziale” per il suo Paese.

Quali sono le origini della disputa territoriale tra Venezuela e Guyana?

nel 2018, Guyanaex colonia britannica, ha citato in giudizio v Caracas Nel Corte di giustizia internazionale Per risolvere la disputa territoriale tra i due paesi su una regione esquibo e l’anno scorso ha presentato le sue argomentazioni per la convalida del lodo arbitrale del 1899.

Lo scorso giugno, il governo venezuelano ha presentato le sue prime obiezioni alla Corte internazionale di giustizia per garantire l’avvio della causa “Non è stato accettato perché mancava degli elementi di base per stabilire un giusto processo”.

Venezuela Il distretto di Essequibo rivendica circa il 70% del territorio della Guyana, comprese le riserve petrolifere offshore, sostenendo che l’accordo del 1899 è nullo, perché “ha colpito fraudolentemente 159.500 chilometri quadrati di territorio della Guyana con Iquipa, come lo chiama il governo venezuelano”.

Il 17 febbraio Venezuela Essi approvano la validità della Convenzione di Ginevra, 57, come l’unico quadro giuridico che riconoscono per risolvere il lodo arbitrale del 1899, che la Guyana ha utilizzato come argomento in contenzioso, sostenendo che si trattava di una “frode” che “ha facilitato l’espropriazione” di questi terre dal Regno Unito.

Il Regno Unito e il Venezuela nel 1966, poco prima dell’indipendenza della Guyana, firmarono la Convenzione di Ginevra, che inizialmente gettò le basi per la risoluzione del conflitto, ma i negoziati si trascinarono per più di due decenni, senza alcun risultato.